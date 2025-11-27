Leche Gaza, una empresa de la tierra moderna y sostenible

Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:46 Compartir

En 1966, Leche GAZA, S.L. fue creada como un Grupo Sindical de Colonización, que daría lugar posteriormente a la Central Lechera de Zamora. Esta nace con dos funciones: proporcionar leche sana y segura a los ciudadanos de Zamora y resolver un acuciante problema de comercialización de la leche de vaca, dando así estabilidad a unas economías ganaderas, entonces de subsistencia, al garantizar unos ingresos fijos mensuales a cientos de familias.

Desde entonces y hasta la actualidad, Leche Gaza ha mantenido su posición dentro de un sector cada vez más concentrado y competitivo, basándose en la innovación aplicada a la mejora de producto y del proceso productivo: saneamiento ganadero, aplicación del frío en las granjas, transporte isotérmico, pago por calidad bacteriológica y células somáticas y nuevos envases, formatos y variedades demandados por el mercado.

Gaza se diferencia del resto de marcas por producir leche certificada en granjas propias, que trabajan bajo el Plan Gaza de aseguramiento de la calidad de la leche.

En la actualidad, Gaza agrupa a 60 explotaciones ganaderas de Zamora, en las que se recogen diariamente 80.000 litros de leche de vaca y 5.500 de oveja, que son transportados inmediatamente a la fábrica, que cuenta con varias líneas automáticas de envasado de productos UHT, pasterizados y postres, almacenamiento informatizado y los más estrictos controles y medidas de higiene de la industria láctea.

Las nuevas instalaciones de Leche Gaza son mucho más eficientes, aprovechando la energía, depurando las aguas residuales para ser más cuidadosos con los ríos, aprovechando las energías renovables, tan necesarias en estos días. Disponen de iluminación led y nuevas envasadoras más eficientes y modernas.

Plan de Calidad

Gaza ha creado un sistema integral de gestión de calidad de la leche, que establece las condiciones a las que deben ajustarse las granjas y somete a éstas a un control exhaustivo para asegurarse de su cumplimiento. Es, además, un sistema auditable, que permite una total transparencia en la producción.

El Plan Gaza de Aseguramiento de la Calidad de la Leche descansa sobre tres pilares: la seguridad alimentaria, elbienestar animal y el respeto por el medio ambiente.

Seguridad alimentaria:

Todos los productos cumplen una normativa de trazabilidad que permite detectar cualquier incidencia desde el pesebre hasta el producto terminado.

Esta ventaja, unida a un sistema integral de gestión de calidad de la leche, que establece las condiciones a las que deben ajustarse las granjas, asegura unos procesos transparentes y fiables.

Bienestar animal:

Los animales reciben una alimentación equilibrada, que garantiza la regularidad en la producción. Existe un procedimiento de visitas de un equipo de veterinarios, que audita las explotaciones semanalmente.

Toda la granja cumple una normativa estricta de limpieza, incluida la zona donde se encuentran los animales, que viven en un entorno limpio y aseado.

Respeto por el medio ambiente:

Todas las granjas del Plan Gaza se ajustan a la normativa medioambiental establecida por el Protocolo de Kioto.

Gaza, a su vez, dispone de un nuevo envase con el sello 'Carbon neutral' donde todas las emisiones para fabricar el envase se han neutralizado a Cero; han eliminado los plásticos de las cajas e impulsado la leche de kilómetro 0.

El Plan Gaza de Aseguramiento de la Calidad de la Leche permite obtener leche garantizada desde su origen.

Innovación en el producto

La innovación en Gaza llega al mundo del producto, tanto es así que ha conseguido envasar la primera leche en UHT de oveja, un producto con excelentes cualidades avalado por la comunidad científica, con una digestibilidad extraordinaria y unas características únicas.

Pero en el camino de la innovación , Gaza ha dado un paso más, reinventándose en la forma de comunicar al público las cualidades de su producto, llevando a la Responsabilidad Social Corporativa a niveles insospechados. «Realizamos degustaciones en una nueva 'Food Track' que viaja por la toda la geografía de la comunidad. Creamos a Gazi, una mascota muy simpática que hace las delicias de niños y mayores. Inventamos el día Gaza para agradecer a nuestros clientes la confianza prestada desde hace más de 50 años. Explicamos cada año a más de 20.000 escolares de Castilla y León cómo es el proceso de la leche en nuestra Aula Láctea, un espacio único en España. Y echamos el resto con nuestra Cabalgaza; con esfuerzo hemos conseguido traer a Papá Noel a nuestra región para que todos los niños puedan verlo en una Cabalgata sin precedentes. ¿Esto parará aquí? No, ya que desde Leche Gaza nos gusta innovar y dar a nuestros consumidores lo que demandan; sobre todo, nos gusta estar al lado de Castilla y León».