¿Cómo votar por el Mejor Coche de 2026? el Premio ABC ya tiene sus 12 candidatos

Patxi Fernández Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:56 | Actualizado 12:25h. Comenta Compartir

Desde el jueves 13 de noviembre a las 9:00 horas, ABC ha habilitado el sitio web mejorcoche.abc.es. En esta página, y hasta las 24:00 horas del viernes 5 de diciembre de 2025, están disponibles las bases del Premio ABC al Mejor Coche del Año 2026, la lista de candidatos, las características técnicas de los modelos, la composición del jurado profesional y el sistema de votación para el jurado no profesional (lectores y suscriptores del diario ABC).

El premio más prestigioso de la automoción en España llega a su edición número 54 con doce aspirante, con el patrocinio de Michelin y la colaboración de Brembo.

Entre los doce candidatos al premio más prestigioso de la automoción en España, el modelo ganador será aquel que obtenga la mayor puntuación tras el proceso de votación, que incluye tanto a un jurado profesional como a los lectores de ABC.

El Jurado se divide en dos grupos: el jurado profesional y el jurado no profesional, este último integrado por suscriptores ABC Premium y usuarios registrados de la web de ABC. La determinación del coche ganador se basará en la combinación de las votaciones de la siguiente manera: el voto del jurado profesional tendrá un peso del 70% sobre el resultado final, mientras que los suscriptores aportarán el 25% y los usuarios registrados el 5%.

Ampliar Michelin patrocina el Premio ABC al Mejor Coche del Año 2026

La votación de los lectores se rige por normas específicas. Cada usuario registrado podrá votar una vez al día durante el periodo establecido. Por su parte, los suscriptores ABC Premium solo podrán emitir un voto en todo el concurso, según las reglas detalladas en la web. Para emitir tu voto puedes pinchar en [ESTE ENLACE], donde podrás consultar las bases, ver la información de cada uno de estos modelos y votar por tu favorito.

En cuanto al jurado profesional, cada miembro deberá enviar su votación por correo electrónico al notario de Madrid D. Miguel Mestanza Iturmendi, dentro del plazo indicado. La valoración de cada modelo se hará en base a los siguientes parámetros: diseño, motor, comportamiento, interior, consumo y relación calidad/precio. La puntuación asignada deberá seguir un orden descendente, otorgando 13 puntos al mejor coche, 11 al siguiente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 punto, respectivamente.

Voto profesional

Los miembros del jurado profesional no podrán otorgar la máxima (13) o la mínima (1) puntuación a un mismo modelo en todos los parámetros. En este sentido, solo se podrá asignar la máxima o mínima puntuación a un mismo modelo en un máximo de 4 parámetros, bajo el entendimiento de que es poco plausible que un vehículo sea el mejor (o el peor) en todas las categorías a calificar.

El jurado profesional está compuesto por representantes de los medios de comunicación más importantes de España, tanto generalistas (líderes en su territorio y área de influencia) como especializados, abarcando medios impresos, digitales y televisiones. Los miembros han sido seleccionados por invitación de ABC, y cada medio designa a su representante para la votación entre los 12 modelos elegidos.

Los doce candidatos fueron presentados el miércoles 12 de noviembre en la «Fiesta de los elegidos», donde los representantes de las marcas nominadas defendieron las cualidades de sus respectivos modelos. El listado de aspirantes, que muestra una creciente presencia de modelos eléctricos y electrificados de fabricación europea y asiática, está formado por: BYD Dolpihin Surf, Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Ebro s400, Fiat Grande Panda, Hyundai Inster, Kia EV3, Leapmotor C10, Lexus RZ, Opel Frontera, Renault 4 y Skoda Elroq.

BYD DOLPHIN SURF

El utilitario 100% eléctrico de BYD está equipado con las tecnologías de última generación de la marca, como la e-Platform 3.0, la Blade Battery o el revolucionario sistema de propulsión eléctrica 8 en 1.

Disponible en versiones Active, Boost y Comfort, el BYD DOLPHIN SURF tiene un precio en el mercado español que parte desde 18.750 euros (sin aplicar ofertas ni promociones).

Ampliar Ficha técnica Motores: eléctrico de 88-156 CV Consumo: 15,5 kWh/100 km Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 3,99/1,72/1,59 Maletero: 308 litros Precio: desde 18.780 euros

Con unas dimensiones perfectas para el uso urbano y un maletero con 308 litros de capacidad, ofrece una autonomía combinada WLTP de hasta 507 km en ciclo urbano y un amplio equipamiento de serie, con pantalla táctil y acceso sin llave NFC.

CITROËN C5 AIRCROSS

El nuevo SUV mediano de Citroën permite elegir entre dos sistemas de propulsión electrificados, un motor 100% híbrido y otro 100% eléctrico (hasta 520 km de autonomía en el ciclo combinado WLTP), combinados con una amplia gama de ayudas a la conducción. En 2026, la gama se completará con una variante híbrida enchufable y un segundo motor eléctrico de 230 CV con una autonomía ampliada de hasta 680 km.

Ampliar Ficha técnica Motores: eléctrico, híbrido e híbrido enchufable de 145-213 CV Consumo: 1,4 l/100 km (PHEV); 4,5 l/100 km (HEV) y 17 kWh/100 km (EV) Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 4,65/1,90/1,69 Maletero: 565 litros Precio: desde 29.600 euros

Disponible en tres niveles de equipamiento -You, Plus y Max- de serie, más una versión Business para el lado profesional, el nuevo Citroën C5 Aircross Hybrid (145 CV) Automático se ofrece con precios de lanzamiento a partir de 29.690 euros y en su versión 100% eléctrica a partir de 39.490€.

DACIA BIGSTER

Con el Bigster, Dacia sigue siendo fiel a sus valores ofreciendo la mejor relación valor/precio en el segmento C-SUV. Además, cuenta con etiqueta ECO en toda su gama de motorizaciones, incorporando diferentes niveles de hibridación.

Ampliar Ficha técnica Motores: híbrido e híbrido/gasolina GLP de 130-155 CV Consumo: desde 4,6 l/100 km y 7 l/100 en GLP Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 4,57/1,81/1,71 Maletero: 667 litros Precio: desde 24.590 euros

Cuenta con cinco plazas muy amplias, para el confort de todos sus ocupantes. Bigster cuenta con muchas novedades en equipamientos, que se estrenan por primera vez en Dacia: una oferta bitono, llantas de 19'', portón trasero con apertura eléctrica, climatización bi-zona con aireadores traseros, techo solar panorámico con apertura eléctrica, o asiento del conductor regulable eléctricamente.

EBRO S400

La marca española completa su gama con la llegada del nuevo EBRO s400, un SUV urbano que viene a competir en uno de los segmentos con más demanda del mercado español. Con dimensiones compactas, está diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios que valoran el diseño, la tecnología y la eficiencia energética, sin renunciar a la versatilidad y el confort.

Ampliar Ficha técnica Motores: híbrido de 211 CV Consumo: desde 5,3 l/100 km Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 4,32/1,83/1,64 Maletero: 430 litros Precio: desde 27.240 euros

Con una longitud de 4,32 metros, una anchura de 1,83 metros y una altura de 1,65 metros, ofrece un buen equilibrio entre maniobrabilidad en entornos urbanos y habitabilidad interior. El tercer modelo de la gama EBRO, está dirigido especialmente a un público con un perfil urbano, digitalizado y comprometido con la sostenibilidad.

FIAT GRANDE PANDA

Con su diseño icónico, características modernas y múltiples premios, el Grande Panda ahora ofrece una movilidad completa gracias a tres sistemas de propulsión: gasolina, híbrido y eléctrico. Con tres versiones distintas: POP, ICON y LA PRIMA, en todos los trenes motrices, cada uno adaptado a diferentes necesidades y gustos.

Ampliar Ficha técnica Motores: eléctrico, híbrido y gasolina de 100-113 CV Consumo: 5,1 l/100 km y 16,8 kWh/100 km (EV) Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 3,99/1,76/1,57 Maletero: 361 y 412 litros (según versiones) Precio: desde 15.716 euros

Inspirado en el espíritu del Panda original de la década de los años 80, presenta proporciones atrevidas, líneas marcadas y elementos de estilo característicos, como faros LED de estilo píxel, luces traseras en forma de cubo y las distintivas letras 3D «PANDA» en las puertas. El interior ofrece el mejor espacio para los hombros de su clase, opciones de almacenamiento flexibles y tecnología intuitiva adaptada a la vida cotidiana.

HYUNDAI INSTER

El nuevo Hyundai INSTER supone un punto de inflexión en la movilidad eléctrica y alumbra cómo serán todos los coches eléctricos en el futuro: prácticos, accesibles y con las tecnologías más avanzadas.

El SUV urbano de Hyundai condensa, en un tamaño compacto, el diseño más avanzado, un interior amplio y versátil, y vanguardistas tecnologías de electrificación, seguridad y conectividad.

Ampliar Ficha técnica Motores: eléctrico de 97-115 CV Consumo: desde 14,3 kWh/100 km Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 3,82/1,61/1,57 Maletero: 280 litros Precio: desde 24.990 euros

Todo ello, por un precio a partir de 24.990 euros (sin aplicar ofertas ni descuentos) , que representa el espíritu de Hyundai de ofrecer soluciones de movilidad accesibles, versátiles, innovadoras y de la máxima calidad, para todos los públicos.

KIA EV3

KIA presenta el EV3, un SUV compacto y versátil que se une a su completa gama de vehículos eléctricos. Con 4,30 metros de largo, el EV3 ofrece un práctico maletero de 460 litros y un pequeño maletero delantero de 25 litros, maximizando su espacio.

Ampliar Ficha técnica Motores: eléctrico de 204 CV Consumo: desde 14,9 kWh/100 km Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 4,30/1,85/1,56 Maletero: 460 litros (+ 25 litros delanteros) Precio: desde 32.149 euros

Todas las versiones del EV3 rinden 204 CV de potencia. Destaca por sus dos opciones de batería: la Standard Range con 436 km de autonomía y la Long Range, que alcanza los 605 km. Los precios, sin contar ayudas, comienzan en unos 32.149 €, posicionándolo como una opción muy competitiva en el mercado.

LEAPMOTOR C10

El Leapmotor C10 es el primer modelo de la marca china distribuido en España por el grupo Stellantis. Este SUV de 4,73 metros de largo ofrece un gran maletero de 435 litros y un versátil maletero delantero de 32 litros.

Ampliar Ficha técnica Motores: eléctrico de 218 CV y autonomía extendida de 215 CV Consumo: 0,4 l/100 km (REEV) y 17,7 kWh/100 km (EV) Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 4,73/1,90/1,68 Maletero: 435 litros Precio: desde 26.800 euros

El C10 se presenta en dos versiones. El modelo eléctrico (BEV) de 218 CV alcanza una autonomía de 420 km. La versión de autonomía extendida (REEV) combina gasolina y electricidad, logrando una impresionante autonomía total de hasta 970 km. Los precios de partida se sitúan en torno a los 26.800 euros.

LEXUS RZ

Lexus renueva su apuesta eléctrica con el RZ 2026, un SUV que combina lujo, tecnología y un rendimiento sobresaliente. Con 4,81 metros de largo y un maletero de 522 litros, ofrece un amplio espacio interior.

Ampliar Ficha técnica Motores: eléctrico de 224-408 CV Consumo: 14,4 kWh/100 km Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 4,81/1,90/1,63 Maletero: desde 522 litros Precio: desde 47.000 euros

El RZ se presenta con varias opciones de motorización. La versión de entrada RZ 350e (224 CV) alcanza una autonomía de 568 km. Para quienes buscan más potencia, el RZ 550e ofrece 408 CV con tracción total. Los precios comienzan en 47.000 €, consolidando al RZ como un competidor premium en el mercado eléctrico.

OPEL FRONTERA

El nuevo Opel Frontera llega al mercado español destacando por su versatilidad y eficiencia. Con 4,38 metros de largo, este SUV ofrece un amplio maletero de 460 litros, que puede llegar hasta los 1.600 litros abatiendo los asientos.

Ampliar Ficha técnica Motores: híbrido y eléctrico de 136-146 CV Consumo: 5,2 l/100 km (HEV) y 18,2 kWh/100 km (EV) Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 4,38/1,79/1,64 Maletero: desde 460 litros Precio: 25.000 euros

Está disponible en versiones híbridas y 100% eléctricas. La variante híbrida rinde 136 CV y consume solo 5,2 l/100 km. Para quienes buscan cero emisiones, las opciones eléctricas ofrecen hasta 409 km de autonomía. Los precios de partida son de 25.000 € para el híbrido y 29.000 € para el eléctrico.

RENAULT 4 E-TECH

Renault reinventa su icónico modelo con el nuevo 4 E-Tech, un vehículo totalmente eléctrico. Con un diseño retrofuturista, este coche de 4,14 metros de largo ofrece un generoso maletero de hasta 420 litros.

Ampliar Ficha técnica Motores: eléctrico de 120-150 CV Consumo: desde 14,7 kWh/100 km Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 4,14/1,81/1,55 Maletero: desde 420 litros Precio: desde 29.900 euros

Disponible en dos versiones, la de entrada cuenta con un motor de 120 CV y una autonomía de 308 km, ideal para la ciudad. Para viajes largos, la versión de 150 CV ofrece hasta 409 km de autonomía. Los precios parten de 29.900 €, posicionando al R4 E-Tech como una opción nostálgica y moderna en el mercado eléctrico.

SKODA ELROQ

El Elroq es un SUV totalmente eléctrico que redefine el espacio y la eficiencia en su segmento. Con 4,49 metros de largo, destaca por su amplio maletero de 470 litros, ideal para familias.

Ampliar Ficha técnica Motores: eléctrico de 170-295 CV Consumo: desde 15,2 kWh/100 km Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 4,49/1,88/1,65 Maletero: desde 470 litros Precio: desde 34.490 euros

Se ofrece con varias opciones de motorización, desde el Elroq 50 de 170 CV con 376 km de autonomía, hasta el potente Elroq 85 de 286 CV y 578 km de autonomía. Sus precios inician en 34.490 €, posicionándolo como una alternativa competitiva en el mercado de los vehículos eléctricos.

Estos son los miembros del jurado profesional que participan en la elección de este año: Patxi Fernández Vergara (ABC) | David López (Auto Bild España) | Juan Carlos de Felipe Cruz (Canarias 7) | José Carlos Luque -y equipo de pruebas- (Car and Driver) | Fernando Gómez Blanco (Centímetros Cúbicos - Antena 3) | Luis Miguel Vitoria Martín (Diario de Cádiz-Grupo Joly) | Francisco Tortella Tugores (Diario Última Hora) | Ankor Tejero Canelo (El Español) | Óscar Nieto Yoldi (El Heraldo de Aragón) | Angel Ortiz Dávila (El Norte de Castilla) | María Ángeles Pujol Gomá (El Periódico de Catalunya) | Borja Fadón de la Pedraja (Es Diario) | Daniel González Lifona (Expansión) | Eduardo Cano -y equipo de pruebas- (Grupo V - Altagama y Coches) | Quico Chirino Núñez (Ideal) | Carlos de Miguel Egea (La Razón) | José Luis Prusén de Blas (La Rioja ) | Francesc Pla Cucurull (La Vanguardia) | Víctor Rodríguez Ríos (La Verdad) | Juan Torrón Conde (La Voz de Galicia) | Mario Gómez Estrela (Marca Motor) | Gonzalo Serrano Murga (Más que coches - Telecinco) | Javier Montoya -y equipo de pruebas- (Motor 16) | Jacobo Vega González Capitel (Motorsport Network y Motor 1) | Cristina Cubero Alcalde (Mundo Deportivo) | José Manuel González Torres (Muy Interesante) | Andrea Aguado Robles (OK Diario) | Emilio Olivares Camps (Revista Car) | Alfonso Aguilera (Vozpopuli).