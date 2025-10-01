El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Multas ZBE P.F.

El truco para salvarte de una multa en una Zona de Bajas Emisiones

N. S.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:00

La proliferación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se ha convertido en una estrategia clave de las ciudades para mejorar la calidad del aire y reducir el tráfico. Sin embargo, para millones de conductores que dependen de su vehículo para los desplazamientos diarios, estas zonas representan un nuevo y complejo reto. El «coste oculto» de las ZBE no se limita a las sanciones por circular sin la etiqueta ambiental adecuada, que pueden alcanzar los 200 euros, sino que también incluye el tiempo perdido en búsquedas infructuosas de aparcamiento y el estrés de moverse en un entorno cada vez más regulado y complejo.

Ante este panorama, Parclick, app para reservar aparcamiento online, ofrece las claves para que los conductores se adapten a las restricciones con antelación, optimicen su tiempo y eviten sanciones innecesarias. La señalización de las ZBE no siempre es clara y las normativas varían de una ciudad a otra, lo que genera confusión entre los conductores. Para anticiparse a restricciones y evitar multas, conviene consultar portales oficiales:

El Ministerio para la Transición Ecológica ofrece un mapa interactivo con todas las ZBE activas, en trámite o pendientes en España, con información sobre perímetros y excepciones. La plataforma Ecociudades recopila mapas detallados de las ZBE de diferentes municipios, lo que permite identificar con precisión los límites de cada zona y planificar la ruta con antelación.

Una de las excepciones más desconocidas es que acceder en coche a una ZBE no conlleva sanción si tu destino es un aparcamiento público situado dentro del perímetro. Esto significa que los vehículos con etiqueta ambiental B, C, ECO o CERO pueden entrar de forma legal siempre que cuenten con una reserva previa. Con Parclick no solo se garantiza la entrada autorizada, sino también la plaza, incluso en parkings que ya estén completos. Además, reservar con antelación permite acceder a mejores precios.

En Madrid, la normativa permite acceder al Distrito Centro y a la Plaza Elíptica siempre que se disponga de una reserva confirmada en un parking ubicado en estas áreas con etiqueta B, C, ECO o CERO (más información aquí).

Adaptarse a las ZBE ya no es opcional. Estar informado, anticipar restricciones y planificar cada desplazamiento son las claves para evitar sanciones y reducir el estrés. Con herramientas digitales y soluciones como la reserva anticipada de parking a través de Parclick, los conductores pueden transformar esta obligación en una oportunidad: moverse de forma más eficiente, segura y económica por la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  2. 2

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  3. 3 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  4. 4

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  5. 5

    Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»
  6. 6

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»
  7. 7

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  8. 8 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»
  9. 9 Muere Paola Caldera, la influencer que dio a conocer su lucha contra la leucemia
  10. 10

    La plantilla de Frenos y Conjuntos saca su protesta a la calle para exigir «respeto, porque la gente va a trabajar con miedo» 

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El truco para salvarte de una multa en una Zona de Bajas Emisiones

El truco para salvarte de una multa en una Zona de Bajas Emisiones