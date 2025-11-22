Toma nota de estos destinos para viajar con tu camper porque marcarán tendencia

N. S. Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

Viajar sin horarios, despertar frente a un lago o bajo la aurora boreal y moverse al ritmo de la carretera. Eso es todo lo que ganas cuando decides subirte a una camper y dejarte llevar, moverse con libertad y sin complicaciones. Aunque para eso también hace falta salir de España, aunque con empresas como roadsurfer eso no es ningún problema, al contario, facilidad de visitar lugares que igual no habías barajado. Por ejemplo, en España opera en ciudades como Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla o Valencia, y recientemente ha ampliado su presencia a Estados Unidos con una sede en Los Ángeles.

En primer lugar está el norte de Europa, el sueño camper por excelencia. Los fiordos noruegos, los lagos suecos o las carreteras sin tráfico de Finlandia convierten la ruta en parte de la aventura. Primavera y finales de verano son las mejores épocas, cuando el verde domina el paisaje y la luz se alarga casi hasta medianoche. Para quienes buscan la experiencia más auténtica, marzo ofrece la oportunidad de ver auroras boreales desde lugares mágicos como Tromso o Abisko. Y gracias al llamado «derecho de todos», es posible acampar en plena naturaleza siempre que se respeten las normas locales. Para los que prefieren ir sobre seguro, roadsurfer spots, la app propia de la marca, permite reservar parcelas privadas y sostenibles en entornos naturales.

También las Islas Británicas estarán en auge en 2026. Desde los pueblos de piedra de los Cotswolds hasta los acantilados galeses o las Highlands escocesas, el Reino Unido es un mosaico de rutas escénicas. El clima templado de la primavera y el otoño invita a recorrerlo con calma, entre castillos, pubs y carreteras secundarias que serpentean junto al mar. Viajar en camper por las Islas Británicas es redescubrir la libertad de detenerse donde apetece, preparar un café frente al océano y seguir el camino sin prisas.

Ampliar Viajar en camper P.F.

Ó Norteamérica y la carretera infinita. La legendaria Ruta 66 cumple 100 años, y el país celebra su 250 aniversario. Dos efemérides que invitan a recorrerlo de costa a costa, ya sea desde Nueva York hasta San Francisco o por la Highway 1 del Pacífico. En Canadá, los parques nacionales de Banff y Jasper ofrecen lagos turquesa, montañas y silencio: el escenario perfecto para quienes buscan desconexión total. roadsurfer ya opera en el continente americano, ampliando su flota y acercando su filosofía de libertad y confort a los viajeros de todo el mundo.

Y es que viajar en camper ya no es una moda, ya es tendencia. Cada año son más personas las que cambian el avión o el resort por una furgoneta con cama y cocinilla. En Europa, el alquiler de campers creció más de un 150 % durante el verano pasado, y en España la ocupación alcanzó el 90%. Roadsurfer lidera ese cambio con un modelo de negocio digital, kilometraje ilimitado y una experiencia sin complicaciones: reserva online, atención 24/7 y una flota moderna y equipada desde 69 euros por noche en temporada baja. Con planificación, respeto por el entorno y ganas de aventura, 2026 promete ser el año perfecto para perderse, y encontrarse, sobre ruedas.