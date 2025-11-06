Polestar revoluciona la conducción con Google Maps en la pantalla

Canal Motor Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:03 | Actualizado 11:20h. Comenta Compartir

La marca sueca Polestar se convertirá en el primer fabricante de equipos originales (OEM) de automóviles en integrar la nueva función de «Guía de Carril en Vivo de Google Maps» directamente en la pantalla del conductor. Esta innovación está diseñada para vehículos con tecnología Google built-in y busca facilitar a los conductores la navegación en autopistas complejas y durante el tráfico intenso en horas punta.

Esta nueva experiencia de navegación se adapta perfectamente a la estrategia de experiencia de usuario (UX) centrada en el conductor de Polestar. La guía de carril en vivo llega directamente a la pantalla de 10.2 pulgadas del conductor en el Polestar 4.

La característica utiliza la Inteligencia Artificial (IA) avanzada de Google para analizar en tiempo real los elementos de la carretera, como las marcas de carril y las señales de tráfico, capturados por una de las cámaras frontales del vehículo.

Combinado con las capacidades de navegación de Google Maps, el sistema proporciona recordatorios visuales y de audio que ayudan a los conductores a cambiar de carril a tiempo.

El conductor experimenta la función a través de una nueva visualización que resalta todos los carriles posibles para la ruta elegida, indicando además en qué carril se encuentra el vehículo.

Sid Odedra, director de UI/UX de Polestar, destacó que «esta guía de carril en vivo continúa el camino de la estrategia de UX centrada en el conductor de Polestar, reduciendo el estrés y mejorando la seguridad al hacer que las salidas perdidas y los cambios de carril de última hora sean una preocupación mucho menor».

Ampliar Polestar 4 F. P.

Esta integración de la guía de carril para autopistas es parte del compromiso de Polestar de actualizar continuamente sus vehículos con funciones innovadoras a través de actualizaciones over-the-air. La implementación comenzará a rodar en los próximos meses, estando disponible inicialmente para los vehículos Polestar 4 en EE. UU. y Suecia, con planes de llegar a más mercados, tipos de carreteras y clientes en el futuro.

Andrew Foster, director de Gestión de Producto de Google Maps, señaló la estrecha colaboración desde 2020 y afirmó que el Polestar 4 será el primero en integrar esta «guía de carril innovadora que ayudará a las personas a conducir con aún más confianza y establecerá un nuevo punto de referencia para la navegación en toda la industria automotriz».