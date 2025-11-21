El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Neumáticos de invierno P.F.

¿Neumáticos de invierno en España? Por qué deberías tenerlos en cuenta y en qué zonas

N. S.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:00

Comenta

Con la llegada del invierno, muchos conductores en España se preparan para desplazamientos a estaciones de esquí y zonas de montaña. Aunque las temperaturas son cada vez más suaves en gran parte del país, las condiciones de frío, humedad, nieve y hielo siguen siendo habituales en regiones del norte, meseta y sistemas montañosos. Por este motivo, Goodyear recuerda la relevancia de los neumáticos de invierno como el aliado más seguro y eficaz para afrontar estos viajes.

En España, donde el clima es más templado que en el centro y norte de Europa, los neumáticos de invierno no son necesarios en la mayoría de carreteras; sin embargo, en comunidades como el País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla y León, Asturias o en los Pirineos y Sierra Nevada, las condiciones invernales convierten a estos neumáticos en un elemento fundamental para garantizar la movilidad y la seguridad vial.

Y es que en este caso, el agarre del neumático depende directamente de su composición y diseño. Mientras que los neumáticos de verano tienden a endurecerse con el frío, reduciendo su tracción, los neumáticos de invierno están fabricados con compuestos más blandos que se mantienen flexibles por debajo de los 7ºC. Esto garantiza mayor contacto con la carretera y mejor capacidad de frenado y control en superficies frías, mojadas o heladas.

También revisar el dibujo y la presión, porque la profundidad mínima para un buen rendimiento en nieve es de 4 mm; aumentar la distancia de seguridad y realizar maniobras suaves; y conocer que, en muchos puertos de montaña, como Navacerrada, Somport o Bonaigua, es obligatorio llevar cadenas o neumáticos de invierno.

Como complemento, Goodyear recomienda a los conductores seguir unas sencillas rutinas para prolongar la vida útil de sus neumáticos de invierno como guardarlos en un lugar fresco, seco y sin luz solar directa, preferiblemente en bolsas herméticas; rotarlos cada temporada o según indique el fabricante del vehículo; sustituirlos cuando la profundidad del dibujo sea inferior a 4 mm o si presentan daños visibles.

El uso de neumáticos de invierno no solo garantiza la seguridad, sino que también ofrece tranquilidad y comodidad a las familias que viajan a la montaña. Con ellos, se reducen los tiempos de frenado, se evitan imprevistos y se asegura un mayor control del vehículo, incluso en condiciones cambiantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid
  3. 3

    Empresas chinas destacan que Valladolid es «el mejor sitio» para implantarse tras el anuncio de Gotion
  4. 4

    Veinte cuchilladas, «un estado de embriaguez» y dos cadáveres en La Rondilla
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid
  7. 7 El Ayuntamiento de Valladolid anula el examen para Policía Municipal tras detectar «irregularidades»
  8. 8

    La academia copiada por la Policía Municipal: «No tenemos nada que ver, por un error han cogido nuestro ejercicio»
  9. 9

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  10. 10 Dos vinos de Valladolid, entre los diez mejores de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla ¿Neumáticos de invierno en España? Por qué deberías tenerlos en cuenta y en qué zonas

¿Neumáticos de invierno en España? Por qué deberías tenerlos en cuenta y en qué zonas