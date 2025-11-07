El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Empleo Mercadona P.F.

Contrato indefinido y hasta 2.300 euros: Mercadona busca mecánicos

S. M.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:00

Comenta

Mercadona ha publicado una oferta de empleo en su portal para mecánicos para trabajar con contrato indefinido y sueldo de hasta 2.300 euros brutos al mes. En concreto, los supermercados valencianos han activado nuevos procesos de selección de personal con intención de cubrir puestos para el mantenimiento de su flota de vehículos para el reparto a domicilio.

Actualmente, Mercadona cuenta con un servicio exclusivo de comercio electrónico implantado en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Alicante. Desde allí, por medio de sus almacenes específicos -colmenas-, se preparan los pedidos y se envían las compras mediante furgonetas de reparto.

Para reclutar esta mano de obra proveniente del taller que se encargue del mantenimiento de su flota, Mercadona está ofertando empleos con salario inicial de 1.685 euros al mes con progresión hasta un sueldo de 2.280 euros más complementos de nocturnidad para trabajos de cuarenta horas semanales y turno fijo de noche, según consta en la información suministrada por el Portal de Empleo de la propia compañía, donde especifica todas las características que requiere a los aspirantes.

La consulta de las ofertas de empleo es de libre acceso, tan sólo piden registrarse como usuario de su portal. Tampoco se requiere experiencia previa, ya que la formación es remunerada y corre a cargo de la empresa. Eso sí, la compañía pide dos requisitos imprescindibles: estudios como Técnico en Electromecánica de vehículos automóviles o de maquinaria. Además, han de tener disponibilidad para viajar durante la formación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  3. 3

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  4. 4

    Revientan las ventanillas de varios coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»
  5. 5 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  6. 6 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  7. 7 Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios
  8. 8

    Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno
  9. 9 ¿Qué día se encienden las luces de Navidad en Valladolid? El gran encendido y cómo ha cambiado en los últimos años
  10. 10

    El cazador que mató a tiros a su exmujer en Huerta del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Contrato indefinido y hasta 2.300 euros: Mercadona busca mecánicos

Contrato indefinido y hasta 2.300 euros: Mercadona busca mecánicos