Dónde ir en autocaravana este otoño

Viajar en autocaravana o camper en otoño es una experiencia que combina libertad, paisajes únicos y la posibilidad de descubrir cualquier escenario aquí o en Europa de una manera más tranquila. Los meses de septiembre, octubre y noviembre muestran paisajes pintados en tonos dorados y rojizos, mientras todavía las temperaturas se mantienen suaves e invitan a recorrer ciudades, playas y montañas sin las aglomeraciones del verano.

Por ejemplo, septiembre es el mes perfecto para quienes quieren alargar un poco más el verano, pero con menos turistas. Todavía en España y Portugal se puede disfrutar de la costa con buen clima. Valencia, Alicante, Murcia o Andalucía y el Algarve portugués son, sin duda, destinos en los que la climatología se muestra más benigna y en los que disfrutar incluso de días de playa. Un destino muy recomendable para estas fechas es Canarias en autocaravana, donde las temperaturas se mantienen cálidas durante todo el año, según Yescapa, plataforma de alquiler de autocaravanas en Europa.

También es el momento ideal para recorrer algunos paisajes del país galo como los campos de viñedos en los alrededores de Burdeos (entre otros), una ruta perfecta para los amantes del enoturismo.

Y no nos podemos olvidar de los asiduos a la montaña. Picos de Europa en España con pueblos de ensueño como los asturianos Cangas de Onís, Colunga, Ribadesella o Bulnes, en los Pirineos con villas como Ansó, Torla o Aínsa en Aragón y el Valle de Ossau o el Pic du Midi al otro lado de la cordillera, son algunas ideas para pasear en calma.

Octubre transforma los paisajes en una auténtica paleta de tonos rojizos y dorados. Es el momento perfecto para recorrer carreteras panorámicas rodeadas de bosques, disfrutar de rutas de senderismo en la montaña o perderse por pueblos con encanto.

En España el Parque Nacional del Cabo de Gata muestra un paisaje volcánico con acantilados y calas escondidas perfectas para recorrer con las suaves temperaturas que ofrece la costa de Almería. En Portugal, el Parque Natural de Sintra, en el centro del país, ofrece al visitante rutas atlánticas que se entremezclan con palacios y jardines llenos de belleza. Por su parte, el otoño en Francia ofrece rutas para todos los gustos. La de Calanques, en la Provenza, entre los municipios de Marsella, Cassis y La Ciotat, destaca su combinación de playa y montaña con paisajes ideales y una gran riqueza natural. También el Valle del Loira hasta los bosques de Alsacia con sus villas de cuento como Colmar o Riquewihr.

Con el invierno casi instalado, noviembre invita al viajero a un momento más pausado y auténtico. Perfecto para descubrir ciudades europeas grandes y pequeñas sin grandes multitudes y en las que combinar la naturaleza con escapadas culturales y gastronómicas.

Muchas de ellas eligen este mes para vestirse de luces de colores y dar la bienvenida a la Navidad. Vigo en España con miles de bombillas que recorren el centro de la ciudad, Estrasburgo en Francia con su famoso mercadillo navideño o Águeda y Aveiro en Portugal con su singular decoración navideña son algunos de los destinos para disfrutar a final de año. Sin dejar Portugal, una buena idea es recorrer Lisboa y Oporto en camper, disfrutando de sus calles históricas y de su deliciosa gastronomía.

