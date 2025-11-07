Nuevo Mercedes-Benz CLA, ahora con versión híbrida

N. S. Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:32 Comenta Compartir

Tras el lanzamiento del CLA eléctrico, Mercedes-Benz lanza el nuevo CLA con tecnología híbrida. Visualmente, una de las pocas características distintivas es la parrilla. El CLA híbrido tiene la clásica parrilla del radiador con estrella central y un patrón de estrellas cromado.

A velocidades de ciclo urbano y cuando se necesitan menos de 22 kW, el nuevo CLA híbrido puede rodar en modo completamente eléctrico. La llamada «navegación eléctrica», es decir, la navegación por inercia eficiente con el tren motriz desacoplado es posible hasta una velocidad de unos 100 km/h. Una característica especial del motor es su capacidad de recuperación en las 8 velocidades, recuperando hasta 25 kW de energía.

Dado que la salida del par del motor de combustión y el eléctrico se suman, el par máximo está disponible en un amplio rango de velocidades. El nuevo CLA híbrido presenta un motor y un diseño de transmisión muy compactos. El motor eléctrico y sus componentes están integrados en la nueva transmisión de doble embrague de ocho velocidades (8F-eDCT), lo que hace que todo el sistema sea eficiente y ahorre espacio. Una nueva batería de 48 voltios con tecnología de iones de litio y un contenido de energía de hasta 1,3 kWh alimenta el motor eléctrico y también está diseñada para ser pequeña y ligera.

Ampliar CLA híbrido P.F.

El nuevo motor de gasolina, desarrollado por Mercedes‑Benz, es una unidad turboalimentada de cuatro cilindros con una cilindrada de 1.5 litros, diseñada tanto para la potencia como para la eficiencia.

Todos los CLA están equipados con superordenadores conectados a Mercedes‑Benz Intelligent Cloud. Esto permite actualizaciones inalámbricas de todo el software del vehículo, incluidos los sistemas de asistencia a la conducción. Esto mantiene al CLA actualizado en los próximos años, similar a un smartphone que recibe regularmente nuevas aplicaciones y funciones extendidas.

El Asistente Virtual MBUX utiliza el llamado «enfoque multiagente», integrando herramientas de IA de ambas compañías. Selecciona la mejor fuente para cada tarea, incluso durante una conversación en curso, basándose en el conocimiento colectivo de Internet. Para el cliente, conversar con el Asistente Virtual MBUX es como chatear con un amigo. Puede proporcionar respuestas y seguimientos sin necesidad de repetir el contexto.

La nueva pantalla MBUX Superscreen se extiende a lo largo de todo el ancho del salpicadero. Detrás de una gran superficie de vidrio se encuentran la pantalla del conductor de 26 centímetros (10,25 pulgadas), la pantalla central de 35,6 centímetros (14 pulgadas) y la pantalla del pasajero delantero de 35,6 centímetros (14 pulgadas). La amplia oferta de infoentretenimiento para el pasajero delantero incluye más de 40 aplicaciones, transmisión de video y acceso directo a Disney+.

El nuevo volante mejora la ergonomía y permite un manejo más intuitivo. Basándose en numerosas peticiones de clientes, Mercedes-Benz ha reintroducido algunos controles táctiles en este CLA híbrido, como un interruptor basculante para el limitador y DISTRONIC, así como un rodillo para el control de volumen.

Los paneles de interruptores capacitivos están perfectamente integrados y proporcionan ayudas táctiles para una mejor orientación. Además, se han eliminado algunas funciones del panel de control para una mayor claridad y facilidad de uso, lo que hace que el panel de navegación para controlar la pantalla del conductor sea significativamente más grande y, por lo tanto, más fácil de operar.