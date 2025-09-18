QJ Motor lanza su gama ATV compuesta por tres nuevos modelos robustos y asequibles

Canal Motor Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:00 Comenta Compartir

QJ Motor amplía su gama de producto abriendo una nueva rama de negocio en el mercado español con la introducción de su nueva línea de vehículos todoterreno (ATV), que desembarca con tres modelos que: el SFA 600, disponible en versiones Standard y High, y el SFA 1000, el buque insignia de esta nueva oferta.

La llegada de esta nueva gama supone un paso estratégico para la marca, ofreciendo una propuesta versátil pensada para usuarios que necesitan un vehículo robusto y fiable en terrenos exigentes, o para quienes buscan nuevas aventuras fuera del asfalto.

Los tres modelos cuentan con sistemas independientes de doble brazo oscilante en ambos ejes, diseñados para ofrecer una gran articulación y estabilidad incluso en los terrenos más irregulares. El SFA 600 Standard equipa amortiguadores hidráulicos regulables en precarga, mientras que los SFA 600 High y SFA 1000 elevan el nivel técnico con amortiguadores de gas tipo piggyback con ajuste en precarga y compresión.

Por su parte, los tres modelos cuentan con un sistema de frenado con discos de 210 mm y sistema CBS en las cuatro ruedas. Completan el conjunto unos neumáticos sobredimensionados de alto perfil de 25” en los SFA 600 montados sobre llantas de 12”, de chapa en la versión Standard y de aluminio en la variante High; mientras que en el SFA 1000 los neumáticos van hasta las 27” y calzan unas llantas también de aluminio de 14”.

Ampliar QJ MOTOR SFA 600 HIGH

El SFA 600, tanto en su versión Standard como High, monta un propulsor monocilíndrico de 577 cc, 4 válvulas, refrigeración líquida e inyección electrónica Bosch, capaz de entregar 45 CV a 7.250 rpm y un par máximo de 53 Nm. Por su parte, el SFA 1000 va un paso más allá gracias a un potente motor bicilíndrico en V de 976 cc y 8 válvulas, que alcanza una potencia máxima de 88 CV y un par de 93 Nm a 6.250 rpm, lo que postula como una de las versiones más potentes de su categoría.

Ampliar QJ MOTOR SFA 600 STANDARD

Los tres nuevos ATV de QJ Motor equipan de serie una transmisión automática CVT que, además de los programas habituales, ofrece una marcha corta que permite aprovechar al máximo el par disponible. Para aprovechar al máximo su potencia, también disponen de un sistema de tracción seleccionable 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero y trasero para maximizar la motricidad según el terreno.

También incorporan soluciones tecnológicas como la dirección asistida electrónica (EPS), que permite al conductor elegir entre tres niveles de dureza del manillar según las condiciones del terreno o el estilo de conducción (Standard, Confort y Sport).

El dashboard también varía según la versión: el SFA 600 Standard dispone de un display LCD de 5”, mientras que en el SFA 600 High y el SFA 1000 incorporan una pantalla TFT de 7”, con conectividad Bluetooth y mirroring para el smartphone, ideal para navegación visualización el modo de tracción (2WD o 4WD) activo, el bloqueo de diferencial delantero y trasero, el sensor de presencia del conductor e indicadores esenciales como velocidad, marcha, combustible o testigos de advertencia.

Ampliar QJ MOTOR SFA 1000

Entre su amplio equipamiento de serie, la nueva gama SFA de QJ Motor dispone de los siguientes elementos: iluminación Full LED, tomas USB tipo A y C (20W) y toma de corriente de 12V, cabestrante frontal (winch), con longitud de hasta 15 M y una capacidad de carga máxima de 1.133 kg en el SFA 600 Standard y de 1.587 kg en el SFA 600 High y SFA 1000, gatillos de freno de estacionamiento delantero y trasero, enganche de remolque de serie en todos los modelos que soporta una carga vertical de hasta 25 kg, respaldo para pasajero, paramanos, asideras y reposapiés metálicos (en las versiones SFA 600 High y SFA 1000) y llavero de doble llave: una para arranque tipo pomo, y otra para bloqueo de la transmisión en posición “P” (Solo en los modelos SFA 600 High y SFA 1000).

Los nuevos QJ Motor SFA 600, en versiones Standard y High, y SFA 1000 ya están disponibles en la Red de Concesionarios Oficiales de QJ Motor en España, con precios competitivos y 3 años de garantía:

SFA 600 STANDARD: 7.499 €

SFA 600 HIGH: 8.499 €

SFA 1000: 11.499 €