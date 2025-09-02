El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La clave de su éxito está en su precio. FP

Este es el coche más vendido en España

Juan Roig Valor

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:00

Aunque las matriculaciones de vehículos nunca son espectaculares en agosto, este mes se pueden observar tendencias que se consolidan en nuestro país. Una de ellas es la del Dacia Sandero siendo el modelo más vendido, un hito que lleva repitiéndose tres años, desde que salió su última versión al mercado.

Esto lo consigue gracias a una fórmula sencilla: tiene un tamaño ideal para ciudad, motores de bajo consumo y un precio difícil de batir.

El Sandero parte de 13.941 euros con la opción de elegir un acabado básico para quienes priorizan el coste por encima de todo. Además, algunas versiones ofrecen etiqueta Eco, lo que permite acceder sin restricciones a las zonas de bajas emisiones.

Su gama de motores es sencilla, incluyendo variantes de GLP, y se caracteriza por una conducción cómoda y práctica, pensada para el día a día. Aunque no busca sensaciones deportivas, responde de forma eficaz en carretera con consumos ajustados.

En cuanto al equipamiento, las versiones más económicas incluyen aire acondicionado y sistema de audio básico, mientras que los acabados superiores añaden pantalla táctil multimedia, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, control de crucero y ayudas a la conducción como el frenado automático de emergencia.

Esto, en un entorno con un coste de vida elevado y salarios que no lo acompañan, explica por qué el Sandero es tan popular y por qué encabeza la clasificación del acumulado del año, con 25.316 ventas, unas 8.000 por encima de su rival inmediato, el MG ZS, que se vende tan bien por motivos similares.

En cuanto a marcas puras, es Toyota la que lidera la clasificación y la que ha puesto tierra de por medio con el número 2, Renault. En total, llevan acumuladas 65.432 matriculaciones con su emblema en lo que va de año y son casi 11.000 más que la marca del rombo.

En 2025, es interesante destacar el rendimiento de las marcas chinas. MG, por su propuesta de valor, es la que más volumen lleva acumulada, con 31.901 vehículos, lo que supone un 58,4% más que hace un año.

BYD es la que más ha aumentado sus cifras, con un 675,3% más (14.181 ventas) y Omoda y Jaecoo, ambas del Grupo Chery, han sido recibidas con gran aceptación por parte de los clientes españoles, con 8.281 y 5.852 ventas, respectivamente. En total, las marcas chinas se han hecho ya con casi un 10% del total del mercado español.

