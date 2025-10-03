El modelo de gasolineras low-cost españolas se abre paso en Latinoamérica

Canal Motor Viernes, 3 de octubre 2025, 15:45 Comenta Compartir

El modelo de estaciones de servicio automáticas de España se abre camino en Latinoamérica, donde las primeras instalaciones dispensadoras de combustible de precio económico ya están arrancando con éxito su actividad.

La red independiente Petroprix, la más grande a nivel global y pionera en España en el modelo low-cost, ha iniciado su actividad comercial en Chile con la apertura de su primera estación de servicio en la región de Puente Alto, cerca de Santiago de Chile.

Con este movimiento, la compañía andaluza refuerza su estrategia de crecimiento en América Latina y se consolida como la primera marca española en implantar el modelo de estación automática fuera de la Península Ibérica.

La expansión en Chile es un paso estratégico para la compañía, que prevé cerrar los próximos meses con tres nuevas estaciones operativas en distintos núcleos urbanos del país, incluyendo Santiago y Valparaíso. El objetivo de Petroprix es ambicioso: alcanzar las 50 estaciones en los próximos años, con una inversión de 40 millones de dólares que le permitiría obtener una cuota de mercado de entre el 5% y el 10%.

A nivel global Petroprix se encuentra inmersa en un proceso de expansión. La empresa espera cerrar 2025 con una facturación cercana a los 1.000 millones de euros y proyecta alcanzar los 1.400 millones de euros en 2027, con una red estimada de 340 estaciones repartidas en diversos mercados internacionales.

Manuel Santiago, fundador y CEO de Petroprix, subraya que su modelo de negocio es ideal para regiones con baja competencia: «Queremos llevar el modelo automático a regiones del mundo donde aún no existe competencia y creemos que Latinoamérica ofrece una gran oportunidad».

La decisión de entrar en Chile responde a un contexto de mercado marcado por una estructura de precios poco competitiva y el fuerte dominio de solo tres grandes empresas. Santiago cree que el mercado chileno es «muy similar a lo que ocurría en Europa hace una década» y está convencido de que los consumidores exigirán pronto opciones más accesibles y eficientes.

El modelo que se replica en Chile es idéntico al que ha triunfado en España: estaciones automáticas sin tienda, desarrolladas con tecnología y software propios, ubicadas en zonas de menor coste y con atención al cliente a distancia desde un centro de control. Este enfoque permite ofrecer precios significativamente más bajos que las gasolineras tradicionales.

Sostenibilidad

Además del ahorro económico, Petroprix está impulsando un modelo de crecimiento responsable mediante la integración de paneles solares y sistemas de recarga eléctrica ultrarrápida en sus nuevas estaciones. Esta combinación de eficiencia energética y responsabilidad medioambiental refuerza el compromiso de la compañía con un modelo de crecimiento sostenible a nivel mundial.

Tras iniciar operaciones en Panamá, la llegada a Chile establece un nuevo hito en la trayectoria internacional de la empresa, consolidándola como la primera compañía española del sector en llevar su modelo automatizado al continente latinoamericano e introduciendo un modelo de estación de servicio que no tiene precedente en la región.