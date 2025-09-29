Michelin renueva su equipo directivo en las fábricas españolas

El muñeco de Michelin se llama Bibendum.También es popularmente conocido como el «Hombre Michelin» o «Michelin Man» en inglés. Su nombre proviene de la frase en latín «Nunc est bibendum», que significa «Ahora es el momento de beber», que aparecía en un antiguo póster publicitario

La compañía Michelin ha comunicado cambios en la cúpula directiva de sus operaciones en España y Portugal, designando nuevos responsables para sus fábricas de Valladolid y Aranda de Duero, apostando«por la experiencia y el talento interno en un movimiento estratégico» para la región.

Así, a partir del 1 de noviembre de 2025, Fran Cardona asumirá la dirección de la fábrica Michelin Valladolid. Ingeniero industrial con una trayectoria de más de 25 años en la empresa, Cardona ha desempeñado diversas funciones en las plantas de Lasarte y Vitoria.

Su experiencia internacional, coordinando operaciones y mejora continua en América del Norte, «lo ha consolidado como un líder clave», según explica la empresa en un comunicado. Antes de este nombramiento, dirigía la actividad industrial de productos semiterminados para todo el continente americano.

Por su parte, J. Bruno Arias pasará a dirigir la fábrica Michelin Aranda de Duero a partir del 1 de diciembre de 2025. Arias, también con un cuarto de siglo de experiencia en la compañía, ha ocupado puestos de responsabilidad en las factorías de Lasarte, Valladolid y Vitoria. Ahora regresa a Aranda tras haber sido director de la fábrica de Valladolid desde 2019, lo que lo convierte «en un directivo de confianza y con un amplio conocimiento de la gestión industrial de Michelin en España».

Ampliar Fran Cardona, J. Bruno Arias y Carlos Abril Barber F. P.

Además, a partir del 1 de enero de 2026, Carlos Abril Barber asumirá un puesto clave en la fábrica de Valladolid: la dirección de la actividad industrial de neumáticos agrícolas. Ingeniero industrial de formación, Abril se reincorpora a este puesto tras haber dirigido la fábrica de Aranda de Duero desde 2022. Su experiencia previa en Vitoria y su paso por la dirección de la actividad de neumáticos agrícolas en Valladolid «lo dotan de un profundo conocimiento de este sector».

Estos movimientos estratégicos reflejan, según la empresa, la apuesta de Michelin por la continuidad y el liderazgo en sus operaciones, «consolidando su posición como un actor fundamental en la industria de la movilidad y la innovación».