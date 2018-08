Silván informaba a Ulibarri de las mesas de contratación

1 minuto y 41 segundos de conversación grabada por los agentes de la UDEF sirven para evidenciar los nexos de unión entre el empresario leonés José Luis Ulibarri y la clase política.

La conversación interceptada durante la investigación en el marco de la operación Enredadera y que a continuación se detalla evidencia cómo en pleno desarrollo de una mesa de contratación para la adjudicación de servicios el alcalde de León informa en primera persona al empresario sobre el transcurso de la misma.

La grabación, que forma parte de la causa, fue interceptada el día 6 de octubre de 2017 a las 20:05 horas.

JOSE LUIS ULIBARRI: Sí.

ANTONIO SILVÁN: ¿Qué tal José Luis?

ULIBARRI: Bien ¿Qué tal estás?

SILVÁN: Bien, bien, bien, bien. Oye, me acaba de mandar un mensaje Rosa.

ULIBARRI: Sí.

SILVÁN: Que están allí, donde la mesa.

ULIBARRI: Sí.

SILVÁN: Yyyyy... que la, la técnica ha superao en cinco puntos la otra eh.

ULIBARRI: No me jodas.

SILVÁN: Sí, sí, vamos, no, notejodo no, yo no (risas).

ULIBARRI: Que lo a, que lo arreglen.

SILVÁN: Vamos, eh, eh, eh, falta por abrir la económica, al parecer, al parecer...

ULIBARRI: Ya, ¿ya terminaron?

SILVÁN: No, no, no...

ULIBARRI: ¿Ya terminaron la apertura?

SILVÁN: Están a punto, están a punto, están a punto, están a punto, me ha dicho, yo pero eh, dice que hubo, hubo, un, un, un corrimiento al final de alguno eh, me ha dicho.

ULIBARRI: ¿Sí?

SILVÁN: Sí, sí, no me ha dicho más porque me lo ha mandao sabes, están allí, están en la mesa, pero vamos, yo quería que lo supieras, vale.

ULIBARRI: Bueno, vale, vale, vale, pues oye, ya me doy por enterao, ahora, a ver qué hace...

SILVÁN: Bueno, vamos a ver, a ver porque eh, al parecer la económica perdón, la técnica aa..., está cinco puntos por encima, y la económica valía 55% creo no, ha dicho.

ULIBARRI: Sí.

SILVÁN: Eh.

ULIBARRI: Pues voy a ver, voy a ver...

SILVÁN: Vamos a ver.

ULIBARRI: A ver cómo se arregla pero mal ya no? Vale.

SILVÁN: Bueno, yo lo que pasa que yo, yo no...

ULIBARRI: Vale, venga...

SILVÁN: No, no, no te puedo decir, no te puedo decir.

ULIBARRI: Voy a... voy a hacer yo una gestioncilla rápida.

SILVÁN: Vale.

ULIBARRI: ¿Están ahí sentaos no?

SILVÁN: Sí, sí, sí, sí, sí.

ULIBARRI: Venga, de acuerdo.

SILVÁN: Venga, venga.

ULIBARRI: Vale, gracias. Hasta luego.

SILVÁN: Un abrazo.

La conversación relata cómo el alcalde de León informa al empresario sobre la situación de una mesa de contratación tras recibir información privilegiada de la misma y cómo el empresario cree que aún tiene opciones para 'reconvertir' el proceso y resultar finalmente ganador.

Una segunda grabación, en este caso de un minuto y cinco segundo de duración, evidencia el día 29 de septiembre de 2017 cómo el alcalde de la ciudad informa al empresario de una adjudicación.

ULIBARRI: Sí?

SILVÁN: José Luis...

ULIBARRI: Qué tal...

SILVÁN: Buenos días...

ULIBARRI: ¿Qué tal Antonio? ¿Qué tal salió ayer todo eso?

SILVÁN: Bien, muy bien, ha salido muy bien.

ULIBARRI: ¿Bien?¿Eh?

SILVÁN: Sí, bien, muy bien, muy bien. Muy bien.

ULIBARRI: Yo lo he visto ahí, y estáis muy guapos.

SILVÁN: Ha salido muy bien (risas).

ULIBARRI: (Risas).

SILVÁN: Sobre todo (risas)

ULIBARRI: Bueno, me, me dicen que, que se vía mal la pantalla, pero quitando ese...

SILVÁN: sí, sí, sí, sí.

ULIBARRI: ...percance pequeño, eh.

SILVÁN: Si, si, ese, ese. Ya, ya, tuvieron ahí que, que claro cuando ensayaron vamos, cuando colocaron todo el día anterior, eh me la, eh estaba nublado joder y no se percataron de eso, pero bueno..

ULIBARRI: Y no se percataron qué...

SILVÁN: Pero, pero bueno.

ULIBARRI: Eh.

SILVÁN: Pero dicho eso bien, bien.

ULIBARRI: Bien no? Bien, sí.

SILVÁN: Oye, que lo otro está también adjudicado, yo no sé si lo sabes pero...

ULIBARRI: No

SILVÁN: Pero te lo digo.

ULIBARRI: Bueno, yo sé lo que habíamos comentado tú y yo. Pues sí. Pues ya está.

SILVÁN: Pues ya, pues ya, ya está, ya está.

ULIBARRI: Venga pues, pues muchas gracias eh.

SILVÁN: Vale, vale, vale.

ULIBARRI: Nos vemos de cualquier manera a la semana que viene.

SILVÁN: El mar, el martes, eso es.

ULIBARRI: El martes sí. Venga, vale, un abrazo.

SILVÁN: Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo.

Piden la dimisión de Silván

León en Común y León Despierta, ante las informaciones aparecidas este miércoles, que demuestran la conexión del alcalde con el cabecilla de la trama Enredadera, José Luis Ulibarri, Antonio Silván consideran que «no puede seguir gobernando en León ni un día más».

«Han sido muchas las veces que hemos denunciado a lo largo de la legislatura las oscuras relaciones entre el Alcalde de León y el empresario José Luis Ulibarri y este miercóles, por fin, hemos conocido hasta donde llegaba ese «compadreo»», afirman desde las filas de esta formación.

Para León en Común ha quedado probado que el alcalde de León está implicado en los hechos investigados por la operación Enredadera. «El señor Silván ha favorecido, sin ningún pudor, a un empresario que lleva años manejando a su antojo a gran parte de la clase política y de los medios de comunicación de la Comunidad de Castilla y León. Es intolerable que alguien así esté al frente del ayuntamiento más grande de la provincia de León», sostienen.

Ambos partidos creen propicio que ante esta situación, el PSOE de un paso al frente y presente una Moción de censura. « Hay que ser más contundente con la corrupción, por ello el PSOE debería liderar una moción de censura para terminar con la corrupción en el consistorio», declara Oscar Fuentes.

León en Común tambíen tiene palabras para la formación naranaja. «a Ciudadanos e pedimos que se dejen de palabras vacías y actúen contra la corrupción. De ellos depende que el Ayuntamiento de León siga estando gobernado por un partido que está metido hasta las cejas en esta trama», sentencian desde las filas de esta formación.