El Patatero promovió la llegada de la UCAM a León, que el alcalde defendió

Ángel Luis García, 'el Patatero' Silván le pide al Patatero, que se encuentre en prisión preventiva al igual que el empresario José Luis Ulibarri, información sobre el proyecto de implantación de la UCAM en León EL NORTE Valladolid Martes, 7 agosto 2018, 22:03

El empresario Ángel Luis García, 'el Patatero', promovió durante meses y ante varios políticos la apertura en León de facultades de la universidad privada UCAM de Murcia, entre ellos el alcalde, Antonio Silván (PP), quien apoyó la idea hasta junio pasado, días antes de la Operación Enredadera.

De hecho, en la pasada edición de Fitur, en enero, el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, habló de su intención de ubicar en León facultades de su institución, según publicaron varios medios de comunicación, y posteriormente Silván lo ha seguido defendiendo en actos públicos, como el celebrado con el Círculo Empresarial el 11 de junio pasado.

En una conversación interceptada por la Policía, fechada el 18 de julio de 2017 e incluida en el sumario de Enredadera, al que ha tenido acceso EFE, Silván le pide al Patatero, que se encuentre en prisión preventiva al igual que el empresario José Luis Ulibarri, información sobre el proyecto de implantación de la UCAM en León: «Yo lo que quiero es empaparme un poco del proyecto para...».

En ese momento, el empresario le corta y le dice: «Liderar, liderar el tema, ¿verdad?», a lo que el alcalde no contesta y continúa con su frase: «Para, a partir de ese momento, yo comprometerme a una reunión con el consejero (de Educación) o incluso con el presidente, ¿sabes?».

Anteriormente a esta conversación, el proyecto había chocado con la opinión de la Junta de Castilla y León, según otro diálogo interceptado por la Policía entre el Patatero y el procurador de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, fechado el 29 de mayo de 2017.

En ese audio, el empresario plantea que «el PP se ha desatendido totalmente del tema», y añade: «No quiere saber nada del tema el consejero de Educación y, sobre todo, Presidencia».

A pesar de esta resistencia del Gobierno autonómico manifestada por el propio empresario, dos meses después el alcalde de León se muestra receptivo para impulsar el proyecto, pero pide información más precisa para que en una posible reunión posterior con el consejero o el presidente de la Junta pueda decirles: «Oye, yo he recibido esto, he visto esto, me han comentado esto: creo que hay que apostar por ello y ya está».

«Exacto, el proyecto va de cojones», le interrumpe el empresario, a quien seguidamente el alcalde le advierte: «Pero, piano, piano; yo, chico, yo soy así, y lo otro pues me parece desproporcionado, ¿sabes?», sin concretar a qué se refería. «Todo en su justa medida y en su justo término», matiza Silván.

«Bueno, pues mañana nos vamos a juntar las tres patas, que somos el inversor, el financiero y el político. O sea que... si no llegamos a un acuerdo mañana, es que somos tontos», remata el empresario, en una frase que aparece en negrita en la transcripción de la Policía.

El Patatero añade que el presidente de la UCAM «viene cachondo y con unas ganas de meter la pasta», que ha estado hablando dos veces con él y que «viene que se mete con todo el equipo».

En otra parte de la conversación, el empresario le dice a Silván que el presidente de la UCAM le ha dicho que es «íntimo amigo» del presidente del Comité Olímpico Español y que éste va a desplazarse a León, con la intención de que el proyecto universitario sirva también para «dar contenido al Centro de Alto Rendimiento de León».