Darío Álvarez, catedrático de Composición Arquitectónica de la UVA; Marian Revuelta, gerente de la Fundación Las Médulas, y Juan Carlos Prieto, director general de Patrimonio de la Consejería de Cultura, en una sala de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UVA. Rodrigo Jiménez

León

Las Médulas reabren las visitas guiadas a los turistas tras los incendios de agosto

Marian Revuelta, gerente de la Fundación al frente del espacio natural, se muestra «optimista» en un foro con expertos del Plan de Recuperación

Jesús Bombín

Jesús Bombín

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 06:48

El paisaje carbonizado de Las Médulas copó el foco informativo entre las catástrofes que dejaron los incendios del pasado verano en Castilla y León. En ... Yeres (León) el 10 de agosto prendieron las llamas que carbonizaron 3.000 hectáreas del entorno de esta joya paisajística del Bierzo y obligaron a desalojar a 700 vecinos. ¿Rebrotará el paisaje de Las Médulas y seguirán siendo uno de los tesoros turísticos de Castilla y León? «Las visitas guiadas se han reanudado esta misma semana: veo el futuro con optimismo, la próxima primavera reverdecerá el paisaje, no va a tener el aspecto que tiene hoy día», aseguró ayer Marian Revuelta, gerente de la Fundación Las Médulas en el 'Espacio de diálogo', foro que acogió la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en torno al Plan de Recuperación del paraje berciano.

