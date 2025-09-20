El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un vehículo del servicio de extinción de incendios. E. P.

El incendio de Pendilla de Arbás obliga a evacuar a una veintena de vecinos de Tonín

Ha comenzado a llover en esta zona de la provincia de León, lo que podría ayudar en las labores de extinción

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:50

La Guardia Civil se vio obligada en la tarde de este sábado a desalojar a una veintena de vecinos de la localidad leonesa de Tonín de Arbás debido al avance del incendio forestal declarado en la noche de ayer en la localidad leonesa de Pendilla de Arbás, que se encuentra en nivel dos del Índice de Gravedad Potencial.

Fuentes de la Junta de Castilla y León detallaron que la mayoría de las personas desalojadas tienen una vivienda habitual en otro lugar, pero aquellos que lo necesiten pueden alojarse en el albergue de Villamanín de la Tercia. Asimismo, aseguraron que, por el momento, no hay ningún otro pueblo amenazado por las llamas y apuntaron que ha comenzado a llover en el lugar, lo que podría ayudar en las labores de extinción.

El fuego se inició a las 23.40 horas de ayer de forma presumiblemente intencionada y sobre las 9.20 horas de hoy alcanzó el nivel uno del IGR por la previsión de tardar más de doce horas para estabilizarlo y a que podía suponer leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras. Pasadas las 17.30 alcanzó el nivel dos por la «amenaza seria» a poblaciones.

En el lugar trabajan en estos momentos un total de 28 medios, entre los que se encuentran siete agentes medioambientales o celadores, dos técnicos, cinco cuadrillas terrestres y siete helitransportadas, tres bulldozer, tres autobombas y un medio perteneciente a otra administración.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Villasexmir llora a José Carlos Pastor Álvarez: «La mejor persona que he conocido»
  2. 2

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  3. 3

    Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14
  4. 4

    Detenido por una agresión sexual en Segovia tras recoger a la víctima en el aeropuerto de Madrid
  5. 5

    Así es la nueva ordenanza que regula el uso de bicis y patinetes
  6. 6 Detenidos dos constructores por contratar trabajadores irregulares sin darles de alta en la Seguridad Social
  7. 7

    Hallazgo en Marte: «Son los mejores candidatos a evidencias de forma de vida que hemos visto nunca»
  8. 8

    Detenido por robar en los coches dañados por la tromba de agua del viernes
  9. 9 El nuevo casco de Iván Romeo que le da «entre 1 y 2 segundos» de mejora por kilómetro
  10. 10

    El Gobierno solicitará modificar el PGOU para construir «400 viviendas más» en el cuartel de La Rubia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El incendio de Pendilla de Arbás obliga a evacuar a una veintena de vecinos de Tonín

El incendio de Pendilla de Arbás obliga a evacuar a una veintena de vecinos de Tonín