El incendio de Pendilla de Arbás obliga a evacuar a una veintena de vecinos de Tonín Ha comenzado a llover en esta zona de la provincia de León, lo que podría ayudar en las labores de extinción

El Norte Valladolid Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:50

La Guardia Civil se vio obligada en la tarde de este sábado a desalojar a una veintena de vecinos de la localidad leonesa de Tonín de Arbás debido al avance del incendio forestal declarado en la noche de ayer en la localidad leonesa de Pendilla de Arbás, que se encuentra en nivel dos del Índice de Gravedad Potencial.

Fuentes de la Junta de Castilla y León detallaron que la mayoría de las personas desalojadas tienen una vivienda habitual en otro lugar, pero aquellos que lo necesiten pueden alojarse en el albergue de Villamanín de la Tercia. Asimismo, aseguraron que, por el momento, no hay ningún otro pueblo amenazado por las llamas y apuntaron que ha comenzado a llover en el lugar, lo que podría ayudar en las labores de extinción.

El fuego se inició a las 23.40 horas de ayer de forma presumiblemente intencionada y sobre las 9.20 horas de hoy alcanzó el nivel uno del IGR por la previsión de tardar más de doce horas para estabilizarlo y a que podía suponer leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras. Pasadas las 17.30 alcanzó el nivel dos por la «amenaza seria» a poblaciones.

En el lugar trabajan en estos momentos un total de 28 medios, entre los que se encuentran siete agentes medioambientales o celadores, dos técnicos, cinco cuadrillas terrestres y siete helitransportadas, tres bulldozer, tres autobombas y un medio perteneciente a otra administración.