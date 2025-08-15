El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo 1.700 desalojados tras llegar a Sanabria el fuego de Ourense «con muchos focos descontrolados»
Bomberos en la zona cercana a uno de los focos del incendio de Salientes. El Norte

León

Evacuan Salientes por el avance del incendio de Fasgar

Regresan a sus casas otras 400 personas en cuatro municipios afectados por el fuego de Zamora que saltó a la provincia leonesa

El Norte

Viernes, 15 de agosto 2025, 11:14

La Subdelegación del Gobierno en León confirmó esta mañana que la Guardia Civil ha procedido a evacuar a unas 300 personas de la localidad de Salientes, en el municipio de Palacios del Sil, afectada por el incendio declarado nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en la localidad de Fasgar, perteneciente a Murias de Paredes.

En la comaca del Bierzo se ha cortado al tráfico la carretera LE-5228, en la subida al alto del Morredero con la LE-6312 (Bouzas), ambos en el término municipal de Ponferrada, y la LE-5228 en la localidad cabreiresa de Corporales (municipio de Truchas). Además, en la localidad de Peñalba de Santiago una patrulla de la Policía Local de Ponferrada corta el acceso de una pista forestal asfaltada hasta la LE-5228.

En cuanto a los evacuados en la provincia de León a causa del incendio registrado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), la Subdelegación comunicó hoy el realojo de unas 400 personas; 100 de ellas de Quintanilla de Flórez, 69 de Palacios de Jamuz, 100 de Quintana y Congosto y 140 de Herreros de Jamuz.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  2. 2

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  3. 3 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  4. 4

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  5. 5 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  6. 6 El incendio de Puercas tuvo su origen en el «efecto lupa» por la acumulación de residuos en una finca
  7. 7 Parte del primer y del segundo premio de Lotería Nacional caen en Valladolid
  8. 8

    La alcaldesa de San Román tras el atropello mortal: «Estamos consternados por lo ocurrido»
  9. 9 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  10. 10 Eliminan el mural de Nevenka Fernández en Ponferrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Evacuan Salientes por el avance del incendio de Fasgar

Evacuan Salientes por el avance del incendio de Fasgar