Detenido un joven como presunto autor del incendio de Berlanga del Bierzo

Agentes de la Guardia Civil detuvieron esta tarde a un varón, de 20 años de edad, como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado, al existir voluntad y premeditación, causado sobre las 17 horas en las proximidades de la localidad de Berlanga del Bierzo (León). Dicho fuego se encuentra en nivel IGR 2 de peligrosidad y se ha procedido a la evacuación de unas 400 personas, según confirmaron fuentes del Instituto Armado.

Veinte minutos más tarde del inicio del fuego, un agente medioambiental llamó a la Central COS de la Guardia Civil de León (062) para informar que había visto a un individuo que salía de la zona donde, al parecer, se había iniciado ese incendio, lo que provocó que inmediatamente se movilizarán las patrullas de la Guardia Civil existentes por la zona.

En la zona se encuentra desplegado un pelotón de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil, concretamente de Zaragoza, en apoyo a la Comandancia de León por la grave situación existente por los incendios forestales que asolan la provincia. Fueron funcionarios de esta unidad los que procedieron a la detención de una persona que coincide plenamente con la descripción dada por los agentes medioambientales. El citado pretendió darse a la fuga ante la presencia de la patrulla.

El arrestado ha sido trasladado al puesto de la Guardia Civil más cercano para la toma de declaración, además de poner posteriormente las diligencias y el detenido a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León), y Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.