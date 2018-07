Ciudadanos requiere la dimisión de Juan Carlos Fernández y le advierte que si no se produce le expulsará del partido Juan Carlos Fernández junto a miembros de la UDEF este martes. / J. L. B. El concejal de San Andrés del Rabanedo es uno de los detenidos por la Operación Enredadera EL NORTE Valladolid Miércoles, 4 julio 2018, 21:20

Ciudadanos ha comunidado que, tras el avance en la investigación, el partido ha enviado un requerimiento al concejal de San Andrés del Rabanedo Juan Carlos Fernández exigiéndole la dimisión de sus cargos. En caso de que la dimisión no se produzca en las próximas horas, Cs le expulsará.

Juan Carlos Fernández es uno de los detenidos por la Operación Enredadera y uno de los cuatro leoneses que figuraban en la orden de detención emitida por el Juzgado de Instrucción nº2 de León.

Junto a él, también fue detenido Sadat Maraña, asesor de la formación narajna en la Diputación de León. Ambos deberán de comparecer en los juzgados de Badalona donde se investiga la causa principal de la Operación Enredadera.

Comisión de investigación en Villaquilambre

En relación con la presencia de la UDEF este martes en el Ayuntameiento de Villaquilambre para la investigación y la obtención de información relacionada con la Operación Enredadera, el Equipo de Gobierno ha decidido crear una Comisión de Investigación que realice las gestiones oportunas para corroborar la legalidad de todo lo relacionado con el contrato adjudicado a la empresa Gespol, posible causa del desembarco de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal en este municipio del alfoz leonés.

La iniciativa ha sido tomada por unanimidad tras una reunión llevada a cabo en la sala anexa a la alcaldía ubicada en el Consistorio de la localidad.

Sin embargo, desde la oposición denuncian que no han recibido ninguna noticia sobre la creación de esta comisión y que se han enterado por la prensa. Así, el concejal de Ahora Villaquilambre, Juanjo Moro, ha denunciado a que «si hubieran tenido ganas de explicar o de crear cualquier órgano tendrían que haberse puesto en contacto con nosotros». Califica la creación como «puro postureo» y denuncia que no suceda al igual que en San Andrés del Rabanedo donde sí ha habido una Junta de Portavoces en la que el equipo de gobierno ha explicado lo que sucedió durante el registro. Además, Juanjo Moro, no se cree esta reunión del equipo de gobierno porque «son los que adjudican, así que credibilidad cero».

Joaquín Llamas y el PSOE

La Ejecutiva Federal del PSOE y el PSOE de León han iniciado expediente de suspensión cautelar de militancia de Joaquín Llamas Redondo y de Juan José Simón Callejo por su presunta vinculación con los hechos dados a conocer a raíz de la 'Operación Enredadera' contra la corrupción municipal que se sigue en los juzgados de Badalona, Astorga y León.

Sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, el PSOE ha tomado esta decisión tras conocer que ambos militantes figuran como investigados en la citada causa y ante la actitud de tolerancia cero hacia la corrupción como seña de identidad del PSOE.

Además, en el caso de Joaquín Llamas, también se le ha solicitado que renuncie a sus cargos institucionales como alcalde y concejal del Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo y como diputado provincial en la Diputación de León.

Juan José Simón es, en este momento, un militante de base sin ningún cargo orgánico o institucional.

IU se personará en la causa contra los ediles que sean imputados

Izquierda Unida reforzará sus líneas rojas en la provincia de León y pedirán explicaciones tras la investigación a la que han sido sometidos cuatro de los cinco ayuntamientos más importantes de la provincia.

La coalición ha avanzado que tratará de personarse en la causa contra todos aquellos ediles que sean imputados en el marco de la Operación Enredadera, que acabó con una decena de detenciones en la provincia y once cargos políticos trasladados a dependencias judiciales.

Los representantes de En Común en los ayuntamientos de León, Astorga, Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo también exigirán un pleno extraordinario en el que se den las explicaciones necesarias tras lo acontecido este martes.

«La corrupción tenemos que echarla de las instituciones porque sino hay pérdida de confianza en la gestión», ha explicado la secretaria provincial de Izquierda Unida. Eloína Terrón objeta que esto es una cuestión «que no viene de ahora» y destacaba casos como el del alcalde de Cuadros, Puebla de Lillo o el que fuera interventor de la Diputación de León.

IU León considera que «no es casualidad» que hayan venido desde Badalona para requerir tanta documentación y que se hayan llevado a todas esas personas a declarar. «Se deben tomar medidas».

Tampoco ha pasado desapercibido por la formación la detención de «uno de los empresarios más importantes de la provincia; es gravísimo», han apuntado en referencia a José Luis Ulibarri. «Nos parece gravísimo que Ulibarri aparezca como cabecilla de la trama, una persona que controla medios de comunicación tan importantes».

Desde León en Común, en el ayuntamiento de la capital, pedirán explicaciones y defienden que «no todos los políticos son iguales». Por este motivo buscarán llegar «hasta el final» en el requerimiento de explicaciones y pedirán que se haga justicia.

Misma línea se mantiene desde IU Villaquilambre-En Común, donde su portavoz, Elena Fernández, considera «lamentable que se escuche que registran tu ayuntamiento y que todos los políticos somos iguales». La concejal aboga por exigir medidas ya que están «muy afectados» tras la Operación Enredadera en la provincia de León.