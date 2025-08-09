El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

American Eagle ya ha retirado el polémico anuncio. R. C.

El sexy y polémico anuncio de vaqueros que enfrenta a 'wokes' y trumpistas en EE UU

El anuncio de vaqueros de Sydney Sweeney para American Eagle, con un juego de palabras en inglés entre genes y jeans, desata un fuego cruzado sobre belleza y racismo

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:22

¿Hay algo más americano que los vaqueros? Tal vez solo el arte de convertirlo todo en polémica. Desde los anuncios de Marlboro hasta los ... de Coca-Cola, los jeans son el uniforme americano exportado al mundo como un símbolo de desenfado, rebeldía y comodidad que ha cautivado a mineros, cowboys, hippies y estrellas de cine, desde Elvis Presley hasta Mick Jagger. Esta semana están en el centro de una guerra cultural que trasciende las modas.

