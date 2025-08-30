El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un apellido inventado. El rey mantiene el estatus de inmigrante de lujo en Washington. AFP

Reza Pahlavi, el emperador no tiene quien le escriba

Perfil ·

El hijo del Sha de Persia aspira a dirigir la transición entre el régimen teocrático y una democracia laica y liberal

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:10

Reza Pahlavi no ceja en su empeño. El emperador, de 64 años, anuncia periódicamente el canto del cisne del régimen iraní, pero nunca llega el ... desbaratamiento del gobierno de los ayatolás. Durante la reciente crisis de los misiles con Israel, volvió a proclamar el fin de la autoridad teocrática y clamó por una alianza entre el pueblo y aquellos sectores de los cuerpos de seguridad que también aspiran al cambio. Pero ese golpe no llega y las protestas populares surgen periódicamente y se desvanecen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven al precipitarse de un puente en la autovía y ser arrollada por un coche
  2. 2

    El coche accidentado en el Carrefour de Parquesol cayó desde diez metros
  3. 3

    Alerta por la proliferación de ratas en el Campo Grande: «A mi compañero casi le muerden un dedo»
  4. 4

    Desmantelan la antigua fábrica de KTC a la espera de concretar su futuro
  5. 5 Un muerto y dos heridos en un accidente entre una moto y un turismo
  6. 6 Tres heridos al volcar su vehículo de madrugada en el aparcamiento de Carrefour
  7. 7

    Manuel Carrasco pone a vibrar Medina del Campo ante un público «salvaje»
  8. 8

    Roba cepillos de dientes y champús en farmacias para intercambiarlos por droga
  9. 9

    La plantilla de Horse rechaza la propuesta de la empresa para el convenio colectivo
  10. 10

    El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Reza Pahlavi, el emperador no tiene quien le escriba

Reza Pahlavi, el emperador no tiene quien le escriba