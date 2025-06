Rusia se plantea «ayudar» a Irán tras la «agresión injustificada» de EE UU

El presidente ruso Vladímir Putin ha recibido este lunes en Moscú al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araghchi, para estrechar las relaciones entre ... ambos países y comentar los úlitmos bombardeos que sufrió el país de Oriente Medio. «Se trata de una agresión absolutamente no provocada contra Irán, no tiene fundamento ni justificación», ha apuntado el amfitrión sobre el bombardeo estadounidense contra instalaciones nucleares de su aliado. «Mantenemos relaciones duraderas, buenas y de confianza con Irán. Por nuestra parte, nos esforzamos por ayudar al pueblo iraní«, ha añadido el mandatario.

La agencia Reuters este lunes ha informado, citando a una fuente de alto rango, que Araghchi habría entregado una carta del Líder Supremo, Alí Jamenei, al presidente ruso para solicitar apoyo para Irán. La agencia no concretó qué tipo de apoyo espera Teherán. Entre el armamento que se ha teorizado que podría ceder Moscú están los sistemas de defensa aérea S-300 y S-400, aunque el portavoz oficial del Kremlin, Dmitri Peskov, no respondió a la pregunta de si su país los enviaría a Irán. Teherán firmó el acuerdo de Asociación Estratégica con Moscú en enero de 2025, algo que incluía cierta cooperación en algunas áreas de Defensa. Sin embargo, el Kremlin ya recordó el pasado domingo que no es una alianza militar al uso, por lo que no está obligada a implicarse directamente.

El líder ruso no recibió ningún tipo de aviso previo sobre las intenciones de Washington de participar en las hostilidades del conflicto entre Israel e Irán, donde EE UU decidió apoyar al Estado judío, su mayor aliado en Oriente Medio. «El tema de Irán fue abordado repetidamente por los presidentes durante sus últimas conversaciones y Rusia presentó ciertas propuestas, pero no hubo información directa y detallada al respecto» ha declarado Peskov este lunes.

Putin ha tenido una conversación telefónica con el primer ministro de Irak, Mohamed Al Sudani. Durante el diálogo ambos líderes han manifestado interés en la estabilidad en Oriente Medio a través de la diplomacia. Según un comunicado del Kremlin ambos mandatarios también «expresaron su preocupacion por los riesgos emergentes energéticos mundiales y destacaron la importancia de continuar la cooperación activa dentro de la OPEP+». A corto plazo el país euroasiático se ha beneficiado de la subida del precio del petróleo pero la escalada en Oriente Medio podría suponerle problemas a medio y largo plazo, especialmente si el régimen de los ayatolás cae.