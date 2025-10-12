El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Steve Witkoff y, detrás, Jared Kushner e Ivanka Trump durante su discurso en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv. Reuters

Netanyahu afirma que Israel está «preparado» para recibir a los rehenes este domingo

Hamás sopesa adelantar la entrega de veinte cautivos vivos para no coincidir con la llegada de Trump a Jerusalén este lunes, y reclama incluir en la lista de excarcelados a dos de sus excomandantes más radicales

M. Pérez

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:26

Comenta

Los enviados estadounidenses a Oriente Medio, Steve Witkoff y Jared Kushner, convirtieron la reuniòn sabatina de los israelíes en la plaza de los Rehenes de ... Tel Aviv en un auto de fe sobre el coraje y la perseverancia «Celebramos algo extraordinario, un momento que muchos creían imposible. Sin embargo, aquí estamos, prueba viviente de que cuando la valentía se une a la convicción, los milagros pueden ocurrir», exclamó el empresario amigo de Donald Trump ante una multitud cercana al medio millón de personas. «Ustedes (los rehenes) están volviendo a casa», añadió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico: «Es un suceso traumático»
  2. 2

    Los fundadores de Motos Copa se desligan de la macroestafa: «Fuimos los primeros sorprendidos»
  3. 3

    El soterramiento de las vías del tren en Valladolid, una milonga hecha parálisis
  4. 4 Detenidas tres mujeres por robar en supermercados de Valladolid
  5. 5

    Un centro de formación profesional recuperará la antigua sede de Lex Nova en Argales ocho años después de su cierre
  6. 6

    Un peluquero de Valladolid, en el podio mundial de la peluquería: «La clave es la pasión»
  7. 7

    Una colisión múltiple deja siete heridos en la carretera de La Granja
  8. 8 Roba de madrugada en una gasolinera y es detenido horas más tarde merodeando en ella
  9. 9

    La Guardia Civil vuelve a poner coto a las carreras ilegales en Valladolid
  10. 10

    Miguel Lobato: «El Talandango es un restaurante perfecto para ir con niños»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Netanyahu afirma que Israel está «preparado» para recibir a los rehenes este domingo

Netanyahu afirma que Israel está «preparado» para recibir a los rehenes este domingo