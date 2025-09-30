El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un atentado reciente en Cisjordania, cuando un camionero intentó embestir a una patrulla israelí. EFE

Heridos dos menores israelíes atropellados en un «atentado terrorista» en Cisjordania

Un conductor palestino les arrolló en el arcén y luego intentó acuchillarlos, pero antes fue abatido por un reservista armado

T. Nieva

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:04

Dos menores israelíes han resultado heridos este martes al ser atropellados por un coche en un cruce de carreteras en Cisjordania, en lo que las ... autoridades han calificado de «ataque terrorista». El agresor ha sido abatido a tiros por un reservista que circulaba en su automóvil y presenció el arrollamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos 18 afectados en Valladolid por el cierre por sorpresa de un concesionario de motos
  2. 2 Muere un hombre de 60 años tras caerle un pino en Pedrajas de San Esteban
  3. 3

    El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un exagente forestal de 60 años
  4. 4

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  5. 5 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes
  6. 6

    La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber
  7. 7

    La Guardia Civil asevera que el atropello mortal de tres camioneros en Tordesillas era «evitable»
  8. 8

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  9. 9 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»
  10. 10

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Heridos dos menores israelíes atropellados en un «atentado terrorista» en Cisjordania

Heridos dos menores israelíes atropellados en un «atentado terrorista» en Cisjordania