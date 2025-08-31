El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La flotilla Global Sumud zarpa de Barcelona rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí

Con Greta Thunberg, Ada Colau y otras figuras públicas a bordo, la misión internacional parte con ayuda humanitaria y decenas de barcos en una histórica movilización contra el asedio a la Franja

Leire Moro

Leire Moro

Domingo, 31 de agosto 2025, 15:46

Este domingo a las 13:00 horas ha zarpado del Moll de la Fusta del puerto de Barcelona la Global Sumud Flotilla, una iniciativa internacional ... compuesta por decenas de embarcaciones con activistas, artistas y representantes políticos, que pretende llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y desafiar el bloqueo impuesto por Israel. La flotilla, que se presenta como «independiente y no afiliada a ningún partido o gobierno», pretende abrir un corredor humanitario en medio del devastador conflicto que vive el enclave palestino.

