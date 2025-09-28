El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un niño ondea una bandera palestina sobre los escombros de un edificio destruido en el campamento de refugiados de Bureij. AFP

«¿Genocidio? Quien diga que no lo es que vaya a Gaza y lo vea»

La comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo ha declarado, pero instituciones importantes como la UE y el Vaticano se resisten a denominarlo así

G. Elorriaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:13

La intención de destruir parcial o totalmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, es considerado un genocidio, tal y como se recoge en la ... Convención al respecto de esta figura celebrada en el año 1948. Las muestras de este fenómeno han sido abundantes durante el siglo XX y el actual ha comenzado con el que sufren los habitantes de la Franja de Gaza, según recogen múltiples denuncias.

