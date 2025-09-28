El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palestinos se desplazan hacia el sur después de que las fuerzas israelíes ordenaran a los residentes salir de Gaza. Reuters

Gaza se desangra

Tres miembros de Médicos Sin Fronteras denuncian la situación extrema de los palestinos residentes en la Franja de Gaza, que son conscientes de la «marginación» que sufren en el escenario político internacional

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:11

Los trabajadores humanitarios son los ojos del mundo en la Franja de Gaza. Los expatriados conocen la situación de primera mano y, sobre todo, pueden ... vivir para contarlo. Tras la muerte violenta de 210 periodistas locales en los dos años de conflicto, según cálculos de Reporteros Sin Fronteras, ellos se han convertido en observadores privilegiados de la invasión israelí y sus consecuencias. En este sentido, la ocupación militar en curso contra Ciudad de Gaza, la población más grande del exiguo territorio, amenaza con agudizar el desastre para dos millones de palestinos, aterrorizados y exhaustos. Tres profesionales de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), recién llegados de vuelta a España, narran sin tapujos su experiencia.

