Putin y Trump se saludan en la anterior reunión de agosto en Alaska. Reuters

Trump y Putin suspenden la reunión de Hungría

La Casa Blanca informa que las conversaciones quedan «en pausa» después de que el Kremlin rechazara negociar sobre las condiciones que planteaba el presidente estadounidense

T. Nieva

Martes, 21 de octubre 2025, 18:54

La Casa Blanca ha anulado los planes para una reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Budapest. El encuentro, anunciado hace cinco días, se ... ha suspendido abruptamente con un mensaje filtrado a la agencia Reuters y la cadena CBS en el que el Gobierno estadounidense indica que «no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato».

