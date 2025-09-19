El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un MiG-31 ruso en pleno vuelo. X

Tres aviones de combate rusos violan el espacio aéreo de Estonia

Los cazas han sobrevolado el territorio vecino durante doce minutos en una intromisión que el Gobierno estonio considera «sin precedentes»

M. P.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:57

El Gobierno de Estonia ha denunciado la violación de su espacio aéreo por tres aviones de combate rusos. La incursión de los cazas, MiG-31, ... se ha prolonado durante doce minutos sin que las autoridades de Moscú hayan ofrecido una explicación a avisado previamente a los estonios. El ejecutivo ha hecho público un comunicado en el que considera que esta intrusión carece de «precedentes» y es de un «descaro» absoluto por el Kremlin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

