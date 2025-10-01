La primera ministra danesa afirma que la UE se encuentra en «la situación más peligrosa desde la II Guerra Mundial»

La seguridad europea ante la amenaza rusa será el principal debate entre los líderes de la UE en Copenhague. A su llegada, la primera ministra ... danesa, Mette Frederiksen, ha asegurado que la Unión Europea se encuentra «en la situación más peligrosa, ya no desde la Guerra Fría, sino desde la Segunda Guerra Mundial». Los incidentes en Estonia, Polonia y Rumanía -con incursiones aéreas rusas- deben tener «una respuesta contundente» y todos los países europeos deben rearmarse para enfrentar la «amenaza común» que supone Rusia.

Para la danesa, la unidad de Europa sigue siendo la mejor arma del bloque. «Tiene que haber un objetivo común europeo, sino estaremos divididos y ese no es un buen camino hacia delante. Debemos mirar la guerra en Ucrania como una forma de Rusia de amenazarnos a todos», ha defendido. Las incursiones aéreas y los incidentes con drones registrados en Dinamarca son «episodios» de una guerra híbrida, ante la que hace falta una «respuesta fuerte». La política socialista también ha defendido la idea de derribar drones, en caso de nuevas incursiones aéreas y ha destacado que en Dinamarca ya hay un mandato sobre esta cuestión.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, ha afirmado que «estamos casi en una guerra hibrida» y que tras haber sido objeto de ataques híbridos -con la llegada de migrantes ilegales, drones, misiles, ciberataques y rotura de cables submarinos- «debemos prepararnos todavía más, ya que los ataques rusos seguirán». Una de las iniciativas para repeler las amenazas rusas pasa por la operación 'centinela del este' de la OTAN y el 'muro de drones' que quiere construir la UE en su flanco Este. Se trata de un sistema de detección y derribo de drones, con radares y sensores sónoros, que permitirá identificar estas aeronaves más rápido.

Para la primera ministra letona, Evika Silina, esta infraestructura es clave y ha destacado a su llegada que «los bálticos y atenemos experiencia en el derribo de drones». Letonia ya dedica recursos específicos a esta tarea y trabaja con Ucrania para identificar las mejores tecnologías de detección. «Debemos invertir más en esto. es una infraestructura crítica», ha destacado sobre el 'muro de drones', que en su opinión podrá estar operativo en un año o año y medio. Además, ha añadido que todos los países, también los del sur, deben contribuir en esta iniciativa.

Por su parte, el dirigente lituano Gitanas Nauseda ha pedido acelerar la puesta en marcha de estas operaciones defensivas. «Veo buenas iniciativas, pero los documentos no nos defienden. Necesitamos acciones y si no hay financiación no se pueden llevar a cabo», ha subrayado. Por el momento, la Comisión Europea ha puesto en marcha 150.000 millones en préstamos SAFE, de los cuales una parte irá destinada al flanco este.

Sobre la propuesta de la Comisión para utilizar los beneficios de los activos rusos congelados, Frederiksen opina que «es una buena idea» y, aunque aún hay dudas legales, «confía» en que la UE seguirá adelante con esta iniciativa. Bruselas ha planteado que este dinero se redirija a Ucrania a través de préstamos, que Kiev sólo deberá devolver si Rusia paga la reconstrucción del país. El primer ministro finlandés, opina que «es un momento crucial para apoyar más a Ucrania» y que utilizar los activos rusos «es una muy buena iniciativa».

El dirigente lituano ha destacado que la UE sigue pagando más a Rusia por el gas que importa que el apoyo que da a Ucrania y ha recordado que su país cortó toda la compra de gas a Moscú en 2022, poco después del inicio de la guerra.