Jóvenes pasean con sus teléfonos móviles. R. C.

Italia bloquea a los menores el acceso a páginas porno de Internet

250.000 euros de multa para los portales con contenido erótico que no cuenten con un sistema de identificación efectivo para permitir la conexión sólo a los adultos

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:34

A partir de este miércoles el acceso a las páginas web con contenido pornográfico desde Italia exige la identificación a través de un sistema que ... garantice de manera efectiva que el usuario sea mayor de edad. Los sitios de Internet que no apliquen esta medida se arriesgan a ser multados con hasta 250.000 euros con la entrada en vigor de una nueva ley impulsada por el Gobierno de Giorgia Meloni, que supone una respuesta a algunos episodios de violencia sexual en los que estaban implicados menores de edad y que provocaron una enorme conmoción social. Esta normativa llega dos años después de que el Ejecutivo de Roma impusiera una suerte de 'control parental' en las tarjetas sim de los usuarios que no hayan cumplido los 18 años. Desde entonces con ellas resulta imposible entrar en páginas web que ofrezcan contenido relacionado con la pornografía, la venta de armas, los juegos de azar y las apuestas, las sectas religiosas, la violencia y la instigación al suicidio, el odio y la intolerancia, o que promuevan la anorexia o el uso de drogas.

