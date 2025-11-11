El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Llegada a tierra de migrantes rescatados frente a las costas de Granada. EFE

España podrá acceder al fondo europeo de solidaridad por la presión migratoria que sufre

La normativa contempla compensaciones de 20.000 euros por cada persona que acoja o la reubicación de migrantes en otros países europeos a partir de mediados de 2026

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:46

En el camino para la aplicación del Pacto europeo de Migración y Asilo, la Comisión Europea ha determinado este martes que España y otros tres ... países podrán acceder al fondo de solidaridad, debido a la gran presión migratoria a la que están expuestos. De este modo y, una vez la propuesta sea respaldada por los Veintisiete, Grecia, Chipre, España e Italia podrán acceder a una compensación económica de 20.000 euros por migrante o a la reubicación de personas a otros países de la UE que no sufran presión migratoria. Se espera que esta medida comience a aplicarse en la segunda mitad de 2026.

