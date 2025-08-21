Un jugador del PSG y un ex del Barça participaron en el directo en el que falleció el 'streamer' francés

La autopsia realizada al 'streamer' francés 'Jean Pormanove', fallecido el lunes en una trasmisión en vivo realizada en la plataforma Kick, ha revelado que la ... muerte no estuvo causada por la intervención de terceros, según aseguró ayer la Fiscalía de Niza. El caso, que ha conmocionado Francia, tuvo ayer una derivada al saberse que dos futbolistas de la Ligue 1 participaron en el directo que concluyó con la muerte.

El origen de la muerte de 'Pormanove' -alias del exmilitar de 46 años Raphäel Graven- todavía se desconoce ya que los forenses están pendientes de los análisis toxicológicos. Según se ha sabido, el personaje digital había realizado en las últimas semanas un reto llamado 'Diez Días y Noches de Tortura' en el que fue golpeados y obligado a ingerir sustancias nocivas.

Barcola y Aubameyang

El caso ha conmocionado a Francia y la clase política ha puesto el grito en el cielo ante este tipo de prácticas. Sin embargo, en 2024 la propia fiscalía de Niza abrió una investigación sobre las sevicias a las que era sometido 'Pormanove'. Dos personas que le sometían a golpes y humillaciones fueron detenidas pero quedaron en libertad y las pesquisas no frenaron los malos tratos. Su audiencia subía y subía, hasta llegar a los 500.000 seguidores, atraídos por el degradante trato al que era sometido.

Además, el periódico 'Liberation' ha publicado que al menos dos futbolistas muy conocidos -Barcola, del PSG, y Aubameyang, del Olympique de Marsella y exjugador del Barça- participaron en la sesión en directo que finalizó con la muerte de 'Promanove', animaron a realizar desafíos e hicieron donaciones económicas a los 'streamers'. El mundo del fútbol, unido a los videojuegos, es uno de los motores que impulsan el éxito de este tipo de contenidos. Los portavoces de Barcola han reconocido que el deportista participó en el directo pero fue en los días previos al fallecimiento de 'Pormanove'.