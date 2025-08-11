El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ibtissam Lachgar, a la derecha, en una imagen de archivo. EL CORREO

Detienen en Marruecos a una activista LGTBI por ponerse una camiseta con la frase: 'Alá es lesbiana'

Ibtissam Lachgar, una destacada feminista con una larga lucha por los derechos humanos, fue arrestada por blasfemia

Óscar Beltrán de Otálora

Óscar Beltrán de Otálora

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:00

Un juzgado de Rabat ha ordenado el ingreso en prisión de Ibtissam Lachgar, una de las principales defensoras de los derechos LGTBI en Marruecos y ... conocida por su activismo a favor de los derechos humanos. Lachgar se enfrenta a la posibilidad de ser acusada de atentar contra la religión islámica, un delito previsto en el código penal y que puede implicar multas de entre 2.000 y 20.000 euros e incluso cinco años de prisión si el delito se produce en un medio público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista hallado muerto en Zamora es natural de Laguna de Duero
  2. 2 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  3. 3 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  4. 4

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  5. 5

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  6. 6

    Dos detenidos tras avisar a la Policía de su mutua agresión en la calle Santiago
  7. 7 Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias
  8. 8

    El pliego que se ultima para diseñar el túnel de San Agustín estima su coste en 14 millones
  9. 9

    Los GEAS buscan al desaparecido en Camporredondo en una zona de pozas
  10. 10

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detienen en Marruecos a una activista LGTBI por ponerse una camiseta con la frase: 'Alá es lesbiana'

Detienen en Marruecos a una activista LGTBI por ponerse una camiseta con la frase: &#039;Alá es lesbiana&#039;