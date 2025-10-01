El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Policías alemanes en Berlín. EFE

Detenidos en Berlín tres miembros de Hamás sospechosos de preparar un atentado en suelo alemán

La Policía arrestó a los individuos, de origen sirio y libanés, y les incautó armas de fuego y munición

T. Nieva

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:31

La Policía alemana ha detenido en Berlín a tres presuntos miembros de Hamás que supuestamente se habían organizado y comprado armas para perpetrar un atentado ... en el país. La Fiscalía ha precisado que están acusados de comprar armas y municiones con las que habrían atacado instituciones judías e israelíes en territorio germano. Los arrestos se producen en medio del debate interno que celebra la organización islamista sobre el plan de paz de la Casa Blanca. Los emisarios de Catar ya han trasladado al presidente, Donald Trump, que los milicianos tienen intención de modificar algunos puntos del plan.

