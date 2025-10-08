El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alemania permitirá a la policía derribar drones sospechosos

Para hacer frente a la 'guerra híbrida' de Rusia, Von der Leyen propone que el 'muro antidrones' cubra también el flanco sur

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:37

Comenta

Ante las incursiones de drones sin identificar en el espacio de la Unión Europea, hasta ahora la reacción ha sido básicamente la de cerrar los ... aeropuertos cercanos, afectando a miles de pasajeros, y quedarse de brazos cruzados hasta que pase la amenaza. Todas las pistas apuntan a Rusia como instigador de esta provocación, pero, a falta de pruebas, es imposible certificarlo. Vladímir Putin solo ha hecho un comentario jocoso al respecto: «No volveré a enviar más. Ni a Francia ni a Dinamarca», afirmó el pasado día 2 entre risas, rechazando las acusaciones a su manera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  2. 2 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  3. 3 Euromillones se da un paseo por un barrio de Valladolid
  4. 4 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  5. 5 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  6. 6 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  7. 7 «Cada día sin saber nada de Dani nos morimos poco a poco»
  8. 8

    Una empresa de transportes suma treinta robos de gasoil y 30.000 euros en pérdidas en cinco años
  9. 9 Simón Pérez y Silvia Charro, expertos en hipotecas y ahora hundidos por un vídeo viral
  10. 10 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Alemania permitirá a la policía derribar drones sospechosos

Alemania permitirá a la policía derribar drones sospechosos