La Policía revisa el lugar donde se produjo el tiroteo en Stockton. Reuters

Un tiroteo en un cumpleaños infantil deja 4 muertos y 10 heridos en California

El autor del ataque «selectivo» de Stockton se dio a la fuga tras entrar en el restaurante y disparar «varias ráfagas» contra los invitados, tanto adultos como niños

T. Nieva

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:30

Cuatro personas han muerto y otras diez resultado heridas en un tiroteo registrado durante la celebracion de un cumpleaños en la ciudad californiana de Stockton. ... Los hechos ocurrieron durante la tarde del sábado y entre las víctimas figuran varios niños. La Policía busca al que, por ahora, es el único sospechoso: un individuo que se dio a la fuga tras entrar en el establecimiento de comida rápida donde se desarrollaba la fiesta y disparar a sus participantes.

