Charlie Kirk Reuters

EE UU revoca el visado a seis personas por comentarios contra Charlie Kirk en las redes

«No será recordado como un héroe», decía uno de los mensajes publicados en X en alusión al gurú ultraconservador amigo de Trump asesinado en Utah

Alin Blanco

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:25

«Estados Unidos no tiene la obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de ciudadanos estadounidenses», ha declarado esta mañana el Departamento de ... Estado norteamericano en una publicación en X. El mensaje se refiere a los seis visados que han decidido revocar por los comentarios en las redes sociales que estas personas han hecho sobre el asesinato de Charlie Kirk, el comentarista de extrema derecha.

Te puede interesar

