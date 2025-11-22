El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista aérea del muelle repleto de contenedores en el puerto de Amberes, donde se mueven más de 250 millones de toneladas de carga al año. EFE

¿Por qué Bélgica es el nuevo 'narcoestado'?

El Puerto de Amberes se ha convertido en la puerta de entrada de la droga en Europa, con 31 toneladas de coca incautadas este año. Allí existe una economía paralela y multimillonaria

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

El tráfico de drogas y la violencia de las bandas organizadas se han convertido en un asunto de Estado en Bélgica. Los tiroteos se suceden ... cada semana en Bruselas, el exministro de Justicia, Vincent Van Quickenborne, estuvo amenazado y tuvo que llevar escolta para protegerse de las mafias de la droga, y recientemente una jueza de instrucción de Amberes ha advertido de que el país se parece cada vez más a un «narcoestado». Y es que el muelle de la ciudad flamenca de Amberes es la principal puerta de entrada de la droga en el continente.

