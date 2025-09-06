El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

De origen chino. Hun Sen es un gran jugador de ajedrez y muy aficionado al fútbol. AFP

Hun Sen, el ojo de Camboya

Perfil ·

El veterano líder ha llevado las riendas del país asiático, enfrentado recientemente con Thailandia, recurriendo a medidas autoritarias

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:39

No hay horror bélico que no haya conocido Camboya a lo largo del último siglo. El país fue colonizado y, posteriormente, se convirtió en uno ... de los crueles escenarios de la Guerra Fría. Resultó bombardeado, invadido y destruido por una guerra civil. El fin de la contienda no trajo la paz, sino el mayor de los espantos. El experimento político y sociológico de la Revolución del Jemer Rojo desembocó en un genocidio. Entonces, como un hálito de esperanza, llegó Hun Sen, nuestro protagonista. Y, desde aquel momento, no ha abandonado las riendas del Estado. Aun hoy, los analistas apuntan a su responsabilidad directa en el reciente conflicto armado con Tailandia.

