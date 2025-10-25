El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los agricultores exigen un acuerdo urgente para evitar el descalabro del sector. AFP

El águila y el dragón, condenados a entenderse

Guerra arancelaria ·

El amateurismo temerario de Trump y su equipo lleva la crisis con China a un punto muerto de negociación que corre el riesgo de enquistarse. Pekín tiene las tierras raras, pero su talón de Aquiles es la soja y el dólar

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:11

Comenta

En el mundo de la diplomacia se suele decir que Estados Unidos juega al póker y China al Mahjong. Uno busca jugadas de efecto y ... victorias rápidas, mientras que el otro piensa a fondo sus movimientos y configura sus estrategias con la vista puesta a largo plazo. Luego están Trump y su equipo. En el contexto de la guerra comercial de las tarifas con el gigante asiático, el socio comercial de EE UU más importante del mundo, el amateurismo temerario del magnate y sus secuaces ha llevado la crisis a un punto muerto de negociación que corre el riesgo de enquistarse en una dura guerra fría. Pese a que las conversaciones a puerta cerrada de los últimos meses parecían avanzar favorablemente, con el ofrecimiento de Pekín de un importante paquete de incentivos financieros a cambio de la reducción de las restricciones comerciales, no ha habido acuerdo.

