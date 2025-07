Victoria Federica con muletas y sin Borja, en Marbella

El Norte Lunes, 14 de julio 2025, 20:19 Comenta Compartir

Una de las fijas del verano marbellí ya llegó. Se trata de Victoria Federica que ha llegado a la ciudad andaluza con muletas y sin la compañía de Borja, algo que no fue impedimento para que se acercara a la fiesta de la discoteca Salirte. Allí Estuvo sola, aunque el entorno más cercano sigue diciéndonos que se «se quieren un puñao», y que esperan que «las pequeñas desavenencias» se soluciones y todos los amigos vuelvan a disfrutar con la compañía de ambos. El que sí estuvo con Victoria Federica fue el político Alvise Pérez acompañado de su novia Bárbara Lobato. El polémico eurodiputado habló para ABC, en la Gala Marbella de Gastronomía, a la que asistió junto al pequeño Nicolás: «Vengo mucho por Marbella, y ayer salí del Tribunal Supremo después de mi declaración de la financiación ilegal del partido y dije: ¿Qué mejor sitio que Marbella para relajarme. Y me vine con mi novia a este remanso de paz, antes de volver mañana a Bruselas». La abogada Bárbara Lobato y Alvisse ya se dejan ver. Ambos se conocieron tras las infidelidades manifiestas del dirigente de VOX Coco Robatto con su pareja Bárbara, que cuando descubrió que tenía una doble vida, le planto, y comenzó una relación con el hombre que le abrió los ojos: Alvisse. Ambos son discretos y no quieren mucha visibilidad.

Damián Quintero

Damián Quintero y su esposa Casandra también pasearon su amor por la Gala Gastronómica de Puerto Banus. El medallista olímpico está disfrutando de su entorno familiar después de su paso por Supervivientes: «Viendo crecer a mi bebe que cuando me fui al concurso estaba recién nacido. Sobre las supuestas infidelidades que acusaron al deportista olímpico y que Casandra su esposa da cero de credibilidad: «La gente habla por hablar es increíble yo tengo confianza plena en mi marido y no he salido en casi nada mientras el concurso y así voy a seguir haciéndolo». Hace unos días Damián celebró su cumpleaños y su amigo Álvaro Muñoz Escassi le decía: «Feliz cumple. El primero de muchos juntos. Qué felicidad, por fin conocer a Cata. Es preciosa. Os quiero». Al hilo de este mensaje, el olímpico comentó: «para todos ha sido una sorpresa la ruptura con Sheila Casas porque allí en la isla cuando hablábamos de nuestras parejas y él estaba encantado con su chica. No sabemos qué ha pasado. En las relaciones de pareja solo uno sabe la verdad».