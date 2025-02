Vanesa Martín desvela una primicia sobre su nuevo disco en 'El Hormiguero'

El Norte Miércoles, 26 de febrero 2025, 11:52 Comenta Compartir

Tras la más que comentada visita de Azúcar Moreno a 'El Hormiguero', el 'show' de las hormigas moradas recibió el pasado martes a Vanesa Martín, quien de nuevo se sentó con Pablo Motos para hablar de su nuevo disco.

La malagueña le regalaba a los espectadores de 'El Hormiguero' varias primicias. Un adelanto de su siguiente sencillo, el título del álbum, la fecha del lanzamiento, y como bonus track, se le escapó el artista con el que colabora en el disco. Un trabajo que, para la cantautora, «es diferente», porque se trata de una propuesta «muy de raíz, con mucha mezcla y mucha vanguardia».

También desveló el nombre del proyecto, aunque ya se le escapó estando de gira en América. «'Casa mía' se va a llamar», confirmó Martín en el programa de Antena 3. Al respecto, quiso saber Motos si la metedura de pata de revelarlo antes de tiempo causó mucho destrozo en la promoción «¿Se enfadan los de la discográfica?», preguntó. «Pues es que teníamos una estrategia montada para decir el título, con un montón de acciones, porque la verdad es que Universal se lo está currando un montón. Y entonces, de repente, a mi se me escapó en Miami. Era muy temprano. Dije porque 'Casa mía'… Y veo las caras desencajadas del equipo», explicó.

La artista adelantó también en 'El Hormiguero' que «el disco va a salir el 9 de mayo».

Colaboración muy especial

«Que no se enfaden los de la discográfica, pero vamos a hacer la promo… Es que no puedo evitarlo, hay una colaboración. Solo hay una», insistió Motos, queriendo saber todos los detalles.

Sin embargo, la invitada no se resistió, y reafirmó que, en efecto, solo incluye una colaboración en el álbum. «Que también te la voy a decir a ti», espetó entre risas. Tras una pausa dramática, Vanesa Martín sacó a la luz que comparte canción en su nuevo proyecto discográfico «con el maestro Joaquín Sabina», con quien comparte una gran amistad y se deshizo en elogios. «Además de que lo admiro. Es que es un ser tan generoso, tan amoroso, tan bueno… De verdad, la vida me lo ha regalado hace muchos años y es familia».

La artista contó que entre ellos hay una norma no escrita, y es que siempre le enseña los discos cuando están en proceso. El tema le gustó mucho a Sabina porque le recordaba mucho a México, y si bien en un principio le daba reparo pedirle que colaboraran, la mujer del cantante, Jimena, la animó. Ella le aseguró que estaría encantado, y no se equivocó. «Parece que la has escrito para mi», me dijo.