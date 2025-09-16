Usurpan la identidad de Terelu Campos en TikTok La colaboradora de televisión ha denunciado una cuenta que pone en su boca cosas que ella no ha dicho

Terelu Campos se ha mostrado extrañamente discreta a la hora de meterse en el enfrentamiento público entre Rocío Flores y su gran amiga Rocío Carrasco. Sin embargo, hay otras personas que lo están haciendo por ella y eso es lo que acaba de exponer la colaboradora de televisión al asistir a una usurpación de su identidad en TikTok.

Rocío Flores lleva un par de semanas dando motivos para la polémica y el debate tras sus apariciones en '¡De Viernes!', donde ha expuesto sin tapujos los trapos sucios de la casa y su profunda enemistad con su madre. El asunto le toca algo más que de refilón a Terelu Campos, que mantiene una gran amistad con Rocío Carrasco.

Pero lo cierto es que la hija de María Teresa Campos se ha mantenido más que discreta en esta guerra por más que ella sea una colaboradora de '¡De Viernes!'. Sin embargo, la polémica le ha perseguido por un asunto muy desagradable: la usurpación de identidad en redes.

La denuncia de Terelu Campos

En los últimos días, los usuarios de TikTok han visto cómo una cuenta ponía en la boca de la madre de Alejandra Rubio palabras y manifestaciones que ella simplemente no ha dicho. Esto la ha obligado a dar un paso al frente para denunciar a la cuenta en cuestión y, por supuesto, negar las opiniones que se le atribuyen.

«Quiero denunciar a alguien que se está haciendo pasar por mí en TikTok con esta cuenta!! Esa no soy yo!! Todo lo que se ponga en esa cuenta no son palabras mías!! Ruego a los responsables que hagan desaparecer y bloquear algo que no me pertenece y que pone en mi boca manifestaciones que nunca he hecho!!», ha escrito en su Instagram junto a imagen de la cuenta oficial de los supuestos responsables.

