Terelu Campos, protagonista en su última aparición al frente de 'Fiesta'

La hermana de Carmen Borrego, además de presentar su sección, que se trasladó al inicio del programa, condujo otros temas de debate

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:08

César Muñoz y Àlex Blanquer se han puesto al frente de 'Fiesta' durante las vacaciones de la presentadora habitual, Emma García, ahora de vacaciones, sin embargo, este sábado 23 de agosto hubo un importante cambio en el conocido magacín de Telecinco. La sección de Terelu Campos,'Aires de Fiesta', no se emitió en la parte final del programa, como se venía haciendo en las últimas semanas, sino al principio, posiblemente para inflar el dato de audiencia tanto del magacín como de la cadena, que no atraviesan su mejor momento.

Pero Terelu tuvo mucho más protagonismo del esperado. La hermana de Carmen Borrego estuvo en pantalla durante toda la primera mitad del programa, incluso cuando ya había acabado su propia sección, que fue dedicada a Pepa Flores.

Después, a modo de presentadora titular, hizo otras tareas que le habrían correspondido a los sustitutos de Emma García, como entrevistar a Makoke y moderar la tertulia sobre la última polémica que ha salpicado a Bertín Osborne. De hecho, incluso introdujo un tercer tema, el que afecta a Kiko Jiménez y Sofía Suescun, aunque con este dio el relevo a sus compañeros, que volvieron al plató dos horas y media después del inicio del programa.

«¿Sabéis lo que os digo, César y Àlex? Esta ya es mucha plancha para mí, así que ahí os la dejo», exclamó la famosa presentadora para cederles el puesto. Y así, sin más explicaciones, Terelu salió de escena y no volvió a aparecer en lo que restaba de tarde.

A pesar de todo, Fiesta registró ayer un dato de audiencia similar a los que está teniendo durante el verano. Solo 593.000 personas (el 8.3% del público) sintonizaron el magacín de Unicorn Content, que quedó muy por debajo de las ofertas de La 1 y Antena 3 a pesar de ganar ocho décimas respecto a la semana pasada. Telecinco hizo este sábado 23 de agosto un 6.4% de share, uno de los peores datos de su historia.

