Telma Ortiz pone fin a su relación con Gavin Bonnar

Telma Ortiz y Gavin Bonnar se separan, después de varios años de relación, según lo ha anunciado en exclusiva Vanitatis. La noticia llega en el momento en el que la Princesa Leonor reaparece como Princesa de Viana en Navarra.

Según han publicado en el citado medio, ya había señales que apuntaban a que la relación había llegado a su fin. Uno de estos datos fue el cambio de domicilio de la hermana de la Reina Letizia, quien se había trasladado a una residencia cercana a Alcobendas, donde se había quedado instalado Gavin Bonnar. Además, también habían dejado de acudir a cenas y reuniones con amigos comunes.

En una de esas cenas o reuniones el abogado dejó caer que su relación con Telma Ortiz estaba en fase de ruptura. En Vanitatis explican que se han puesto en contacto con Gavin Bonnar pero que este no ha respondido.

La primera vez que se les pudo ver juntos fue en el año 2016. Fue entonces cuando se supo que era marido de Sharon Corr, de 'The Corrs'. Ella mismo negó que hubiera una relación sentimental, sino que coincidían con los hijos esquiando en las pistas de Andorra. Sin embargo, en 2019 llegó la confirmación oficial de la pareja al acudir juntos al festival Jardins de Pedralbes. Tras esto, se les pudo ver en el Teatro Campoamor, donde se tuvo la confirmación oficial de su relación. Seis años después de aquella imagen pública y con una hija en común, han decidido separarse.

Motivo de la ruptura

Tras confirmarse la ruptura entre Telma Ortiz (51) y el abogado Robert Gavin Bonnar (59), después de seis años de relación, siguen saliendo más detalles sobre el motivo que llevó a la hermana de la reina Letizia a poner punto final a su historia de amor con el padre de su hija Erin. Tal y como han explicado en D Corazón, el detonante habría sido la economía familiar.

«Telma abandonó la casa familiar hace un año y medio, en junio del pasado año. Vivían en La Moraleja, pero tuvieron que dejarla porque no podían afrontar el pago. Telma trabaja mucho, pero su expareja trabaja menos y no tiene ingresos», ha deslizado Silvia Taulés en el programa de La 1. Y ha explicado: «Ella no podía sostener el ritmo de vida que él pretendía llevar. Él no era rico, la que tenía recursos era su mujer; él era el abogado de The Corrs. Con hijos y muchos gastos por delante, Telma decidió abandonar la casa».

La periodista también ha contado que uno de los encontronazos más tensos en la relación se produjo durante la presentación de 'El cuarto poder', la novela que Robert decidió publicar pese a no contar con el apoyo de ella. «El cuñado de la reina Letizia se empeñó en sacar adelante ese proyecto, pero no gustó a nadie. Telma siempre había preferido mantenerse en un segundo plano, lejos del foco mediático, y con este libro la expuso de nuevo al disparadero», ha explicado. Según Taulés, aquel día mantuvieron una fuerte discusión que terminó por sellar su ruptura definitiva. Y ha añadido: «Ahí sí se dan situaciones que no vamos a entrar, porque forman parte de la intimidad, pero hay situaciones escabrosas. Es imposible que Telma le perdone».