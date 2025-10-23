Tana Rivera habla, por primera vez, tras su ruptura con Manuel Vega

El Norte Jueves, 23 de octubre 2025, 11:43 Comenta Compartir

Cayetana Rivera ha roto su silencio tras su ruptura el pasado verano con Manuel Vega después de 3 años de relación. La hija de Francisco Rivera y Lourdes Montes ha reaparecido por todo lo alto en la fiesta Magnificient con la que la joyería Rabat ha presentado sus exclusivas piezas y, deslumbrante con un sofisticado vestido negro de jaquard con escote bardot, drapeado a la cintura, y abertura en la falda, se ha sincerado sobre el momento de soltería que está atravesando.

Primero, y hablando de joyas, nos ha contado las más especiales que tiene en su joyero. «A las que tengo más cariño es a mis anillos, uno es de mi abuela Cayetana y otro es de mi abuela Carmen, pero que tampoco es un lujo, o sea, son anillos bastante normales, pero yo es que les tengo mucho cariño, porque siento que siempre están conmigo, porque es que los llevo a diario», ha relatado, confesando de qué manera tiene presentes en su día a día a las inolvidables duquesa de Alba y Carmen Ordóñez.

Respecto a cómo se encuentra tras su ruptura con Manuel, Tana desvela que «estoy en un momento muy feliz, la verdad, me siento muy completa, estoy trabajando mucho en mí y a nivel profesional también. Y... y estoy muy feliz, sí».

Temas

Francisco Rivera Ordóñez