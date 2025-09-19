Tamara Falcó y su proyecto de maternidad: «Creo mucho en el plan de Dios» La hija de Isabel Preysler ha experimentado un gran cambio físico propiciado por los consejos de Íñigo Onieva

Tamara Falcó ha actualizado en qué fase se encuentra su proyecto de convertirse en madre y por lo que parece el asunto tiene más que ver con lo divino que con lo humano. Cree en lo que ha calificado como «el plan de Dios». Tras pasar un verano de lo más viajero, de Maldivas a Cádiz, Tamara falcó ha vuelto a la rutina de su vida con la asistencia al nuevo desfile de Pedro del Hierro. Y lo ha hecho de lo más cambiada: una Tamara Falcó muy zen, bastante más delgada y presumiendo de imagen y vida.

En el photocall se la vio visiblemente cambiada, motivido posiblemente por el ejercicio de intervalos, las sentadillas y los burpees. Efectivamente, el fitness ha entrado en su vida y, según ella misma ha confesado, Íñigo Onieva es el gran artífice de ello. La marquesa dice que no ha sido fácil y que le ha costado sudores adquirir cierta constancia en el cultivo del cuerpo, pero ahora se la ve orgullosa de sus logros, que a la vista están. «Hago HIIT, cardio, pesas... me lo van cambiando. Estoy haciendo cinco o seis días a la semana 45 minutos. Con entrenador», ha revelado.

El gran detonante del cambio no ha sido otro que su marido. «Íñigo me ha motivado, porque me decía: 'Yo acabo de venir de correr, ¿y tú no vas a hacer algo?'. Soy una vaga de libro. Yo, porque viene el entrenador. Si no, no lo hago. Hay un momento en el que me emociono, pero a los seis días no me apetece. Hay gente que tiene mucha disciplina, aunque creo que yo también, porque llevo desde abril», ha contado a los presentes.

Como había que aprovechar, se le preguntó por las memorias de su madre, Isabel Preysler, aunque ha asegurado que no ha visto nada, si bien no descarta que haya sorpresas, ella incluida, porque la vida de 'la reina de corazones' ha dado para mucho. «Se ha escrito mucho sobre ella, y creo que es la primera vez que ella cuenta su versión. Leerlo en primera persona creo que es lo interesante».

Su maternidad

Sobre su maternidad, parece que el asunto está aparcado y se ha encomendado a la divinidad. «He decidido tomarme un descanso», anunció en junio en relación a un proceso que no ha dado hasta ahora resultados. «Me encuentro saturada», explicaba en 'InStyle' antes de añadir que el asunto le estaba «afectando».

A sus 43 años, Tamara Falcó no consigue quedarse embarazada. Su último proceso de embarazo tampoco ha funcionado y de momento ha decidido aparcarlo. Según ella, su marido «lo lleva mucho mejor», pero para la hija de Isabel Preysler «era como una espada de Damocles», según explicaba al citado medio.

Tamara falcó e Íñigo Onieva llevan intentando ser padres desde 2023, cuando se casaron, pero no ha habido suerte. Ahora ha decidido relativizarlo todo y cambiar su visión sobre la maternidad. «Con la calma. Creo mucho en el plan de Dios. Lo que sea. Lo acepto con mucha paz. Si tiene que ser, será. Y si no, pues es que no será para mí», ha resumido.