Tamara asegura estar abierta al amor

Tamara y Daniel Roque hicieron público su divorcio el pasado mes de marzo, después de más de 20 años y cuatro hijos, en común, decidieron dar este paso, eso sí, de manera totalmente amistosa.

Esta separación ha hecho que Tamara se vuelque de nuevo en su carrera musical asegurando a los micrófonos de Europa Press en el concierto de Pimpinela que: «Estoy a mil por mil en el trabajo, de verdad, no al 100%». «He vuelto con 40 años con más ganas que nunca porque ya mis hijos han crecido y ahora tengo todo el tiempo del mundo».

Además, Tamara siempre dejó claro que el divorcio no la iba a distanciar de su marido pues van a tener una buena relación por el bien de sus cuatro hijos. «Lo importante es que mi exmarido y yo estamos a full los dos con nuestros hijos. Nos llevamos súper bien y eso, estamos por ellos que es el epicentro de nuestra vida», aseguraba para Europa Press.

Y respecto a si está abierta al amor tras una relación tan larga, Tamara lo tiene claro: «El amor cuando llegue. Siempre he sido un libro abierto, ya os contaré si me sale ese novio que yo quiero y si no sola también se está muy bien y ya está».

La cantante resalta que ahora está disfrutando de la soledad: «Mi corazón está abierto a lo que tenga que venir. Yo no busco, yo creo que el amor no se busca, el amor llega. Pero ahora de momento estoy muy tranquilita, yo empecé muy joven con mi exmarido, con 18 años. Y creo que es un poquito esa sensación de estar...Esa soledad en algunos momentos, aunque tenga a mi niño pequeño en mi habitación, al lado de mi cama, pegado a mí, pero ver tu tele ahí, tú solita, contigo misma, con tus pensamientos, yo creo que eso me lo he vivido y lo estoy haciendo ahora, me parece increíble. Y cuando tenga el amor, que venga».

